El PSOE recrimina al PP la ausencia de socorristas esta Semana Santa

Juanjo Alonso: "Son como el perro del hortelano"

El concejal de Servicios Municipales, Juanjo Alonso, afirma que si el PSOE "hubiera mostrado un mínimo interés por los presupuestos tendríamos socorristas desde Semana Santa, pero como se han dedicado al "no es no" desde el principio que ahora se rasguen las vestiduras es de una hipocresía supina". A su juicio, los socialistas "son como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Desde un principio se han negado a negociar los presupuestos, aseguraron que iban a presentar uno alternativo que no han hecho, han estado instalados en el "no es no" permanente y ahora nos critican porque al no haberse aprobado se va a retrasar. De locos".