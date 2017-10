El PSOE pide activar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

La concejal Inés Plaza ha presentado una moción que el Grupo Municipal Socialista elevará al próximo Pleno, en la que se insta al equipo de gobierno del Partido Popular y todos los partidos con representación política a forzar al Gobierno de la nación a que realice los cambios legislativos oportunos para evitar que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado deje sin dotación económica el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Según Plaza, "si el presidente del Gobierno no logra el apoyo suficiente de la Cámara a los Presupuestos Generales del Estado, al final, se prorrogan, los Ayuntamientos no podrán empezar a recibir los 20 millones anuales para la puesta en marcha de dicho Pacto de Estado a lo largo de los próximos cinco años", tal y como estaba previsto.