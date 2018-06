El PSOE pide cerrar con barreras el túnel de carretera de Níjar los días de lluvia fuerte

La concejala del PSOE Inés Plaza ha exigido al equipo de gobierno del PP que, a la mayor brevedad, instale unas barreras de seguridad en los accesos al túnel de la carretera de Níjar, que estén permanentemente abiertas, pero que se cierren los días de fuertes lluvias para evitar que los coches vuelvan a quedar atrapados, tras la situación vivida con la última tormenta en la que tres conductores tuvieron que ser rescatados por los bomberos ante la crecida del nivel del agua acumulada en su interior.

Plaza ha denunciado "el cinismo" mostrado por la representante del PP en la Junta de Distrito de Levante, donde se negó a actuar para resolver la situación, alegando que no se trata de un túnel, sino de una balsa de tormentas, diseñada especialmente para recoger el agua de lluvia. "Si no es un túnel y el equipo de gobierno del PP sabe y espera que, ante una tormenta, esta vía subterránea se inunde, entonces por qué no se instalan medidas de seguridad para cortar el tráfico cuando se producen lluvias", se ha preguntado la concejala socialista. A su juicio, "es una tremenda irresponsabilidad que este paso subterráneo se mantenga en dicho estado porque algún día podría ocurrir una desgracia y, a tenor de la explicaciones que nos ha dado el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, no hay la más mínima intención de hacer nada por evitarlo".

La responsable socialista ha puesto de relieve el hecho de que el expediente para la construcción de dicho túnel, que el PP promocionó como la gran solución al tráfico del cruce de la Carretera de Níjar con la avenida del Mediterráneo, no como un tanque donde acumular el agua de lluvia, esté siendo investigado por orden judicial por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El edil ha recordado que este túnel, "que costó nada más y nada menos que 2,5 millones, se encuentra bajo la lupa judicial, está dentro de una investigación en la que se están analizando diferentes expedientes municipales gestionados por el PP, ante la sospecha de presuntos delitos de cohecho, falsedad, tráfico de influencias, falsedad en documento público y financiación ilegal".