El PSOE denuncia "miedo" por ratas y pulgas en Cuevas de Las Palomas

El concejal del PSOE Manuel Vallejo ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que acometa de forma urgente una actuación de desratización y desinsección en la zona norte de Pescadería-La Chanca conocida como Cueva de las Palomas, ante la alarmante situación que están viviendo los vecinos por la presencia de ratas de gran tamaño y pulgas. Según Vallejo, "los vecinos dicen sentir miedo y nos han pedido que intercedamos ante el alcalde para que el Ayuntamiento sanee esta zona de Pescadería, ya que no pueden abrir las ventanas, pues viven bajo la amenaza constante de las ratas que, en ocasiones, logran meterse en sus casas".

"Se trata -explica el edil- de un barrio donde hay muchas familias con niños pequeños y personas muy mayores que están indefensas ante un problema de salud pública que no pueden abordar por sus propios medios" - ha señalado Vallejo, al tiempo que ha destacado "el caso de una mujer que sufre una deficiencia visual y cuya puerta supervisan las vecinas para evitar que entren las ratas".

Además, ha expresado su preocupación por el hecho de que los niños no tengan más remedio que jugar en la calle, ya que el barrio no cuenta con ningún parque ni instalaciones de juegos infantiles y la vegetación silvestre y los árboles están llenos de pulgas. "El equipo de gobierno del PP ha llevado a este barrio a una situación en la que no reúne condiciones para que vivan personas con las mínimas garantías higiénicas: no se barre, no se baldean las calles, las arquetas de evacuación de pluviales están taponadas por basura, los pocos árboles de que disponen no se fumigan y no hay contenedores de basura, entre otros aspectos que el Ayuntamiento ha dejado de atender".