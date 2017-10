El PSOE emplaza al soberanismo a "volver a la senda de la legalidad"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, emplazó ayer a no participar "en un proceso que no es democrático", y a los independentistas a "recuperar la senda de la legalidad". Además, hizo una llamada a la calma y al diálogo el día 2, "jornada de reflexión", para que "gane la convivencia". "No podemos participar en un proceso que no es democrático, no sólo porque no es legal, sino porque fractura a la sociedad catalana", afirmó.

En la apertura del octavo Congreso del PSE-EE, que se celebra en Bilbao a lo largo de todo el fin de semana, Sánchez consideró que "mañana podemos perder más todos de lo que alguno cree que pueda ganar por sí mismo". "Por eso, hacemos un llamamiento a la calma, a la serenidad, al sosiego, para que gane la convivencia mañana en Cataluña", destacó.

En este contexto, defendió que este domingo será "un día singular en la historia política de España", pero valoró que el 2 de octubre tiene que ser "la jornada de reflexión", ya que "seis años de desencuentros, de inacción política, de rupturismo, de inmovilismo, tienen que servir también para aprender de los errores que se han cometido y empezar a poner las soluciones".

"Se han cometido muchos errores estos años y años. Durante estos meses no ha habido un avance del independentismo, ha habido un retroceso serio de la democracia en Cataluña y en el conjunto de España", manifestó.

También intervino en el congreso de los socialistas vascos el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quien hizo un llamamiento idéntico al de sánchez, pidiendo no participar en "el simulacro de referéndum" de este domingo porque se pretende utilizar, "pase lo que pase, como pretexto para declarar unilateralmente la independencia".

Además, espetó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lo que se pregunta hoy "no es para votar en blanco", y emplazó al vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, a "no mentir" porque con este supuesto referéndum "no caerá Rajoy".

El representante catalán comenzó recordando a todos los socialistas asesinados por la banda terrorista ETA y pudo en valor a los socialistas vascos porque en Euskadi ganaron "la batalla por la paz y por la convivencia". Por ello, Iceta apuntó que su "tenacidad es el mejor ejemplo para todos los catalanes".