El PSOE exige al PP abrir "de una vez" la lista de barracas de los mercados

La concejala del PSOE Adriana Valverde ha pedido al alcalde "que facilite ya, tras dos años y medio desde que diera comienzo el actual mandato y el equipo de gobierno no lo haya hecho, el traspaso de barracas vacías en los mercados municipales". En ese sentido, ha incidido en que "no se entiende que haya parados interesados en hacerse con uno de esos puestos y que el Partido Popular no favorezca la creación de empleo, además de la actividad comercial y la vida en esos espacios".

Valverde ha subrayado "que los socialistas venimos reclamando que se dé una respuesta a esa situación desde hace tiempo, sin que el gobierno municipal haya movido un dedo", algo que, a su juicio, "evidencia que en su lista de prioridades queda muy lejos el fomento del autoempleo y la revitalización de los mercados de abastos".

"Es incuestionable el potencial económico y la importancia social de estas instalaciones en sus barrios y en el centro, en el caso del Mercado Central, pero parece que el alcalde y los diferentes concejales que se han hecho cargo del área de Comercio no lo quieren ver", ha lamentado la edil. En ese marco, ha señalado que "en su momento, el concejal Carlos Sánchez tenía que haber sacado a concesión las barracas que han dejado de tener actividad por distintos motivos y no lo hizo".