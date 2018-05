PSOE abre expediente informativo por posible caso de "entrismo" ante "anormal y masiva" afiliación en Almería

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha indicado que la dirección provincial ha abierto un expediente informativo por las peticiones masivas de afiliación en la agrupación municipal de la capital con anterioridad al inicio del proceso de primarias, lo que ha tildado de "anormal" y caso de "entrismo". "Lo que está ocurriendo en las primarias de la capital no es normal, como no es normal que se graben 600 peticiones de afiliación en tres días, se reciban en tan solo un mes 400 peticiones con picos de 102 el 12 de marzo o 137 el 15 de marzo. Eso no es normal", ha remarcado.

En declaraciones a los periodistas, Sánchez Teruel ha considerado, asimismo, fuera de normalidad el que personas que en las pasadas elecciones eran interventores o eran apoderados del PP "quieran ahora afiliarse al PSOE", por lo, según ha remarcado, se trataría de un caso de "entrismo". "Alguien está promoviendo y facultando que gente que no es del PSOE o que no es socialista se afilie", ha explicado al tiempo que ha advertido que, desde la cúpula, "vamos a ser contundentes en la medida de lo que podamos y lo que esté en nuestras manos para cortar de raíz este comportamiento irregular".

Interpelado sobre qué objetivo podría esconder esta estrategia poco antes de que se cerrase el censo para las primarias a la que concurren tres precandidatos, el líder provincial de los socialistas almerienses ha indicado que, a la espera de que se concrete la investigación y se identifique a los responsables, podría ser el de que personas ajenas al PSOE pretendan "influir en las decisiones que tenga que tomar este partido". "El proceso de primarias debería ser hermoso. Aquí no todo vale y, por tanto, vamos a procurar que se respeten las reglas del partido y que el proceso sea transparente de modo que en el participen personas que sean socialistas", ha trasladado para concluir: "No puede ser que se cuelen personas que no lo son".

Sánchez Teruel ha hecho alusión, asimismo, al escrito firmado por responsables sindicales de CCOO y CSIF hecho público este viernes en que se informa de supuestas "presiones" a trabajadores de las empresarias concesionarias del Ayuntamiento de la capital por parte de "concejales y personas vinculadas" al grupo municipal del PSOE para conseguir su afiliación a este partido coincidiendo con el proceso interno de primarias. Así, ha considerado que la denuncia "no puede quedar en el escrito" y ha exigido a los sindicatos que "identifiquen con nombres y apellidos" a las personas responsables de "cualquier tipo de presión sobre un trabajador municipal".

"No se puede tirar la piedra y esconder la mano. Hay que ser valientes", ha dicho para, a continuación, garantizar que, de confirmarse lo denunciado, "actuaremos con contundencia ya que son hechos muy graves y no es, en absoluto, la manera de proceder de este partido". Así, ha asegurado que van a contactar con los sindicatos firmantes del escrito de denuncia "para pedirles la ayuda que ya les estoy pidiendo públicamente" y, de esta manera, "podamos actuar con contundencia", ha finalizado.