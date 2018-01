El PSOE exige explicaciones al alcalde por el "espectáculo" con Cazorla por los presupuestos

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha asegurado que la manera en la que se ha producido y dado a conocer el acuerdo entre PP y Ciudadanos para la aprobación de los presupuestos municipales de 2018 evidencia cómo ambas formaciones “han relegado esta ciudad a un segundo plano y están jugando a sus propios intereses”. “Se ha podido constatar que el presupuesto ha estado parado por su culpa, porque no son capaces de anteponer los intereses generales a los tacticismos y a las fotos de puesta en escena”, ha afirmado el responsable socialista antes de subrayar que la ciudad “necesita de un alcalde que lidere la ciudad y de un partido, el que lo está apoyando, que al final no se convierta en lo mismo que el Partido Popular”.

Para la bancada del PSOE en el Ayuntamiento, en la tramitación de los presupuestos municipales, Partido Popular y Ciudadanos han sometido a la ciudad a “un espectáculo bochornoso y triste” en forma de “circo de la incapacidad y de jugar a la incertidumbre”.

“Ha quedado demostrado que el PP no sabe gobernar esta ciudad y que no está a la altura de lo que la ciudad le pide, porque han vuelto a fracasar en unos presupuestos a tiempo, mientras que Ciudadanos ha permitido que sea así”, ha considerado Pérez Navas. A partir de ahí, ha proseguido, serán ambos partidos “los que tengan que aclarar a la ciudadanía sus acusaciones mutuas sobre la preferencia de que Ciudadanos no apoyara las cuentas o sobre cómo Ciudadanos va a apoyarlas sin mirar nada porque todo se reducía para esta formación a una puesta en escena del acuerdo, a una foto”.

Los socialistas, por su parte, han remarcado que “nosotros lo que lamentamos es que la ciudad esté paralizada mientras que PP y Cs se enzarzan en peleas con las que, al final, bloquean los presupuestos y perjudican a la ciudad, a comerciantes, a parados, a asociaciones de vecinos, a colectivos y a todos los que aspiran a que con sus impuestos se cumplan los objetivos de un ayuntamiento”. Entre los servicios afectados por este retraso en las cuentas municipales, el portavoz del PSOE ha señalado, por ejemplo, que no podrá haber socorristas en las playas en Semana Santa, tal y como se había anunciado por parte del propio equipo de gobierno.

Por ese motivo, tras comprobar cómo “en estos meses PP y Cs han jugado con los almerienses y con nuestras tasas y nuestros impuestos, amoldando y acomodando la aprobación de los presupuestos a su ritmo como partidos”, desde el PSOE pedirán explicaciones en el pleno que se convoque para sacar las cuentas adelante “sobre por qué han dado este espectáculo y por qué han sido nuevamente incapaces de estar a la altura de lo que la ciudad se merece”.

Por otra parte, Juan Carlos Pérez Navas ha aseverado que toda la negociación entre PP y Ciudadanos se ha llevado a cabo “en el oscurantismo, en una práctica de auténtica mesa de camilla, que es algo que paradójicamente critica Ciudadanos”. “El PP está muy cómodo aquí, porque Ciudadanos no ha venido al final a regenerar en nada la vida pública en Almería”, ha remarcado.

De ese modo, desde el PSOE han señalado que el partido naranja “ha convertido sus líneas rojas en curvas y, al final, no ejerce ninguna vigilancia en los aspectos que tienen que cumplirse” de los acuerdos que ya ha firmado con anterioridad. “El nivel de exigencia vamos viendo que cada vez se baja más y habrá que preguntar qué es lo que motiva que eso esté pasando a Ciudadanos”, ha concluido el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento.