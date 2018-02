El PSOE tiene otra lectura de la gestión de las quejas y sugerencias

Son los mismos datos, pero la lectura, como el vaso medio lleno o medio vacío, es muy distinta la dada por el equipo de gobierno del Partido Popular a la ofrecida por los socialistas, hasta el punto de que el concejal del PSOE Manuel Vallejo ha reprochado "el desprecio" con el que entiende que el Ayuntamiento, "con el alcalde a la cabeza" trata las quejas y sugerencias que realizan los propios almerienses. Después de conocer que "casi 500" de las 883 registradas durante 2017 siguen pendientes de respuesta, el representante socialista ha manifestado que "no puede ser que la incapacidad en la gestión municipal llegue a tal punto que no se le diga a una persona que tiene un problema si es posible darle solución, y hacerlo, o no lo es", ha remarcado.

Vallejo, que ha participado en la comisión de quejas y sugerencias del Ayuntamiento en representación del PSOE, ha puesto sobre la mesa que esas cifras desvelan que un 55,6% de las sugerencias y quejas interpuestas en registro por los propios almerienses no han sido valoradas y/o contestadas frente al 63,19% que el PP asegura haber atendido. "El Partido Popular vulnera el derecho de todo ciudadano a recibir una respuesta por parte de la administración cuando acuden a ella, y eso es impropio de un gobierno del siglo XXI en el que la transparencia y la agilidad deberían de ser pilares de su funcionamiento", critica.