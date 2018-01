El PSOE reclama 3.000 millones para ferrocarriles en Andalucía

El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, exige al Gobierno de Rajoy que "levante el pie del castigo a Andalucía" y que promueva inversiones reales en infraestructuras ferroviarias para que la comunidad pueda continuar su desarrollo, como merece. Así, ante la anunciada visita del ministro de Fomento a Almería el mes de marzo, le ha invitado a que venga "con un compromiso serio de inversión en Andalucía de más de 3.000 millones de euros" con el fin de "acometer las necesidades que están hace tiempo encima de la mesa" y que permitirían a la comunidad andaluza generar empleo y riqueza aprovechando "el potencial económico que tenemos por nuestra posición geográfica". "Necesitamos el eje Algeciras-Bobadilla, necesitamos inversión para terminar con el aislamiento ferroviario que sufre Granada y necesitamos ya la Alta Velocidad con Almería", enumeró el líder de los socialistas almerienses y ha enfatizado que ese "compromiso" que exige al PP se debe demostrar "plasmándolo en los Presupuestos Generales del Estado y gastándolo". Hasta ahora, recuerda, no ha sucedido ni lo uno ni lo otro. "Andalucía -argumenta- está en condiciones de incorporar a su crecimiento económico su privilegiada posición geográfica dentro de las rutas de comercio internacional, y tenemos unos datos económicos que animan a seguir creciendo e impulsando empleo" pero, para ello, se hace necesario que el Gobierno del PP "impulse las infraestructuras ferroviarias en Andalucía", ha reiterado. "Necesitamos que Rajoy se comprometa con nuestra tierra", pidió y lamentó que, al contrario y hasta ahora "no hemos tenido suerte, sólo castigo". "En la lotería del Gobierno, Andalucía aún no ha sido agraciada con un compromiso serio".