¿Por qué el PSOE retira sus enmiendas si según ellos eran “las mejores” para Almería?

Los senadores del Partido Popular de Almería han criticado hoy la “incoherencia” del PSOE de la provincia, en concreto de los diputados y senadores, quienes cuándo gobernaba el PP no dudaron en presentar numerosas enmiendas porque para ellos los Presupuestos Generales del Estado eran “malos para la provincia de Almería”, y ahora que gobierna el PSOE no han tardado ni cinco minutos en retirarlas.

Luis Rogelio Rodríguez afirma que con esta actitud se demuestra “el talante” de los socialistas almerienses, que se han pasado seis años siendo “el azote” del Gobierno de Rajoy, buscando únicamente la confrontación y sin aportar nada, para ahora, en menos de una semana “bajar la cabeza” y decir “si bwana” al Gobierno de Pedro Sánchez.

El senador popular insta a los homólogos socialistas a explicar por qué han retirado enmiendas como 63 millones de euros para ampliar la bonificación de los seguros agrarios; 11 millones para garantizar un precio máximo para el agua desalada de 30 céntimos por metro cúbico; trabajar en la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, con 10 nuevos hectómetros cúbicos; incrementar la capacidad a la hora de producir agua desalada en las instalaciones de Carboneras, con otros 42 hectómetros cúbicos; que el agua desalada llegue al campo de Tabernas; que el agua de Rules pueda ser utilizada por los regantes y que los PGE recojan las conducciones para que sea usada primero por los productores de Granada y después por el resto; incrementar la capacidad de regulación de la Cuenca del Guadalquivir para que beneficie a los regantes del Almanzora y Levante; construcción de una nueva presa, de la Cerrada de la puerta en el Guadiana Menor, que permitiría aumentar la capacidad de agua disponible para Jaén, Granada y Almería; ampliación de la depuradora de Roquetas de Mar, El Ejido y Adra; laminación del Río Antas; 150 millones más para recuperar las ayudas del desarrollo rural; 8 millones para ayudar a las áreas de influencia de los parque nacionales; una comisaría de Policía Nacional en Roquetas de Mar; construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Vícar; 700 millones para el AVE Murcia-Almería; 300 millones para la mejora de la línea de tren convencional a Granada; tercer carril de la A-7 entre Almería y Vícar; línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina; elaboración de un proyecto o una obra para el túnel de evacuación de la Balsa del Sapo; mejora de los accesos desde la autovía y tercer carril de la A-7 en El Ejido; conservación de la línea costera de El Ejido; rebaja fiscal para el pimiento y los cítricos; y enmienda para garantizar el buen funcionamiento de la Plataforma Solar de Tabernas.

“Los socialistas se han pasado un mes presentando a bombo y platillo sus enmiendas, señalando que era lo que Almería necesitaba, y criticando al Gobierno del PP por haber hecho unos Presupuestos que no eran buenos para la provincia. Ahora, han cambiado las tornas y guardan silencio, demostrando que lo importante para ellos era llegar al Gobierno costara lo que costara, y no conseguir lo mejor para los almerienses”, ha dicho.

Finalmente, Rodríguez-Comendador señala que el PP va a estar muy pendiente para que los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno de Rajoy se cumplan.

“Almería no puede permitirse la parálisis y el retroceso al que nos tiene acostumbrados el PSOE, han sido años muy duros, de sacrificios, y ahora que el PP ha conseguido darle la vuelta a la situación económica, que se genere empleo en la provincia y que se apueste por las grandes infraestructuras, no vamos a tolerar ni un paso atrás. Vamos a ejercer una oposición en continua defensa de los intereses de los almerienses y no vamos a permitir que el PSOE, que ha cambiado el látigo por el felpudo, nos vuelva a hundir en la miseria que nos dejó en 2012”, ha finalizado.