"El PSOE siempre ha defendido con la ley los derechos y las libertades"

La presidenta del PSOE de Andalucía y vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro, destacó ayer durante el transcurso de la segunda jornada sobre 'Reflexiones e Historia del Socialismo' que organiza la Agrupación Local que "el Partido Socialista ha defendido siempre, hace 125 años y hoy, los derechos y libertades estando con la Ley" y que "seguirá estando con la Ley, que se cambia desde la propia Ley, luchando por los derechos y las libertades". Navarro enmarcó esa afirmación en la importancia "de que sepamos muy bien que hubo personas, que todavía hoy aún no sabemos dónde están, que lucharon por las libertades de este país, que lucharon por la democracia, que es el valor más preciado que tenemos y por el que tenemos que seguir luchando".

En ese sentido, alabó la organización de jornadas como la que lleva a cabo la Agrupación de la capital para conmemorar su 125 aniversario por lo que sirven para contribuir "a la recuperación de la memoria" y "a ser conscientes de que si estamos ahora es porque estuvieron antes y, si no hubiera sido por eso, hoy probablemente no estaríamos hablando de derechos ni de libertades en este país". Navarro apuntó que "el pueblo que no conoce o que olvida su pasado está condenado a repetirlo y si eso es así creo que, además, por los acontecimientos que estamos viviendo últimamente, estamos bastante desmemoriados".

La presidenta del PSOE andaluz tuvo también una mención a los diarios de sesiones en las que participó Pablo Iglesias, que ha repasado con motivo de su participación en las jornadas almerienses, para remarcar "que si los empezáramos a leer en público, no sabríamos si se trata de un texto de esta misma mañana, porque hacen referencia a derechos, a libertades y a desigualdades, única y exclusivamente por circunstancias económicas o sociales, que es algo contra lo que han luchado siempre el PSOE y la UGT".

En la inauguración de las jornadas en la tarde del martes, el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, apeló a que las mismas sirvan "para expresar el orgullo socialista por lo que hemos hecho pero, sobre todo, la esperanza al saber que va a ser mucho más lo que podamos hacer en el futuro". Puso el acento "en el importante papel que los socialistas hemos tenido siempre a lo largo de la historia en la configuración de la ciudad y en los progresos vividos" e hizo una mención especial a los "tiempos muy difíciles" como los orígenes o la época de represión franquista, ensalzando a "aquellos hombres y mujeres que han levantado durante 125 años la bandera del PSOE en Almería para hacer aquello que las primeras personas de la agrupación querían hacer" y que no era otra cosa que conseguir "una sociedad más justa e igualitaria".

La conferencia inaugural, bajo el título Los primeros pasos del socialismo almeriense (1880-1900), fue impartida por Fernando Martínez como catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, además de secretario general de la Agrupación Local. Como artífice de las jornadas, subrayó que se ha trabajado a lo largo de prácticamente un año con la pretensión de que "no solamente recordar la historia del socialismo, que es algo que haremos durante unos días, sino también ver cómo ha contribuido el socialismo almeriense a las progresos de la sociedad tanto en la capital como en la provincia y por último, pero especialmente, reflexionar sobre el papel de la socialdemocracia en este momento y sobre los retos que tiene el socialismo de cara al futuro".

Para cerrar la primera de las jornadas que tuvo una excelente acogida se llevó a cabo una mesa de debate sobre El socialismo almeriense en el primer tercio del siglo XX en la que contaron con un papel destacado, por sendas intervenciones, la profesora del IES Albaida, Maribel Ruiz y el profesor de la Universidad de Almería y del IES Alborán, Pedro Martínez. A partir del lunes, las jornadas Reflexiones e Historia del Socialismo tendrán como meta tanto difundir la contribución del socialismo a las transformaciones de la sociedad almeriense como analizar los retos del socialismo en el siglo XXI.