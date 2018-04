El PSOE traslada el "malestar" en la Plaza por la rebaja "tardía" de la tasa

La concejal del PSOE Adriana Valverde ha trasladado públicamente el malestar de los vendedores que abren por las tardes en el Mercado Central porque no tendrán al menos hasta mitad de año sus tasas rebajadas. La edil ha reprochado al alcalde "las falsas expectativas" creadas de cara a enero a los comerciantes aún teniendo que saber "que, como pronto, no tendrán la rebaja prometida hasta el tercer trimestre de 2018, y eso si no se producen alegaciones que haya que estudiar y que resolver dentro del procedimiento administrativo en el que se está inmerso en estos momentos, y que obligaría a ratificar de nuevo en pleno la minoración de las tasas".

"Lo mínimo que se puede esperar de un alcalde es que vaya con la verdad por delante cuando se planta en el Mercado y dice que se va a bajar la tasa, y que se detalle por su parte a los beneficiarios que se hará cuando se termine con un trámite administrativo que se va a alargar en el tiempo desde el anuncio", ha considerado.

Pero en vez de actuar de esa manera, ha continuado, "el alcalde continuó agrandando la media verdad que llevaba alimentando la concejala del área responsable desde octubre, cuando se entregó a los vendedores un papel que incluía la promesa de rebaja de la tasa que indujo a creer que sería inmediata, al no especificar para cuándo sería posible, y con el que se trataba de motivar a que abrieran por las tardes de cara a la campaña navideña". Además, ha resaltado "que la tramitación administrativa para diseñar las minoración de las tasas se podría haber iniciado antes".