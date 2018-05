Pacheco: "No quiero ver a Almería enfrentada por la Plaza Vieja"

La avalancha de comentarios sobre el proyecto de la Plaza Vieja y, en concreto sobre la supresión del arbolado actual, ha empujado al alcalde de Almería a terciar en la polémica en un intento de apaciguar las voces críticas y aproximar criterios. "Se ha generado una polémica y a mí, como alcalde, no me gusta ver a los almerienses divididos", ha afirmado Ramón Fernández-Pacheco, quien defiende la remodelación planteada con entoldado y terrazas, y se prepara para lanzar a su equipo de gobierno a una misión "pedagógica" que haga llegar los detalles de las obras y los argumentos municipales a la ciudadanía ante lo que considera una campaña de "intoxicación", cuya autoría achaca a los principales grupos de la oposición.

Desde Madrid, donde se encontraba ayer el regidor participando en el Salón de Gourmets, Fernández-Pacheco inició sus declaraciones ensalzando que "todas las opiniones son respetables, tanto las que están a favor del proyecto como las que están en contra", si bien entiende que "estamos asistiendo a una campaña de desinformación interesada por parte de la oposición", a la que el regidor acusó ayer de intentar dinamitar los principales proyectos de la capital, como las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial y Plaza Vieja. "Si los proyectos no avanzan, creen que les puede ir mejor en las elecciones municipales, eso es así, triste, pero así", apostilló Fernández-Pacheco, quien puso ejemplos concretos sobre otras actuaciones que, en su opinión, han sido objeto de la chinas de la izquierda. Entre ellas, cita el regidor la supresión del paso a nivel de El Puche y, la más reciente, remodelación de la calle Santiago, que también salió a relucir en el Pleno de la Plaza Vieja. "Algunos portavoces, en su propio perfil personal, han asegurado que íbamos a eliminar las plazas de aparcamiento y a poner zona azul. Y todo eso es mentira y ahora van diciendo que vamos a talar los árboles y que tenemos intereses".

El proyecto de la Plaza Vieja no ha sido presentado oficialmente, tampoco a la asociación vecinal más afectada, la del casco histórico, pero las redes sociales han servido para su divulgación, cosechando incluso que 10.000 personas hayan firmado ya en contra de la eliminación de del arbolado de la Plaza Vieja, cuya sombra será sustituida por la del entoldado. El alcalde, según las declaraciones realizadas ayer, considera que es necesario que el equipo de gobierno aborde una "labor de pedagogía, estando con la gente, como siempre, y explicando el porqué de las cosas".

Y así lo hizo. Recuerda que el anteproyecto del arquitecto Sierra Delgado contemplaba el traslado del Pingurucho y señala que tampoco conservaba el arbolado. "Hay concejales, que lo son hoy todavía, que no es que se oposieran a este proyecto, sino es que lo presentaron como suyo", hizo este inciso el regidor antes de subrayar que la actual propuesta es resultado de un "concurso público al que se han presentado los arquitectos que han querido y todos los proyectos suprimen el arbolado y el monumento. El jurado -añadió- no estaba compuesto por políticos, sino por técnicos. Todos, el traslado, no la tala ni la destrucción. El trasplante es lo más habitual y no supone ningún drama".

Dicho esto, Fernández-Pacheco dirigió el dardo político hacia el portavoz del PSOE, Juan Carlos Pérez Navas, de quien dijo "eliminó los árboles de Obispo Orberá y lleva ahora la bandera de la demogia y así cree crecer en su partido o que no se habla de los tremendos problemas de su Agrupación. Gente que está desacreditada", remachó el alcalde.