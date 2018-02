"El Parlamento Europeo no es el sitio para buscar gloria política"

Unode los mejores lugares para trabajar por Europa es una institución europea y precisamente en una de ellas, en el Parlamento Europeo, Antonio López-Istúriz lleva trabajando desde el año 2004, cuando fue elegido eurodiputado por primera vez, actividad que compagina con la de secretario general del Partido Popular Europeo, cargo al que llegó en 2002. Le gusta la política pero afirma tener siempre un plan B, en el caso de que las circunstancias de la vida le obliguen a abandonarla. Acostumbrado a estar constantemente viajando debido a sus responsabilidades, dice encontrar la tranquilidad en Palma de Mallorca al lado de su mujer y sus dos hijas.

El lema que ha adoptado en su página web es: "Luchar por España, creyendo en Europa". ¿Es difícil conseguir ese objetivo?

Afortunadamente es mucho más fácil en nuestro país que en otros porque España es tremendamente favorable al proyecto europeo. Aunque hay críticas, nada es perfecto en esta vida, a diferencia de otros países europeos donde colegas míos tiene que lidiar con partidos de extrema derecha e izquierda o antieuropeos, en España no hay una fuerza política que reconozca el anti europeísmo porque evidentemente eso significaría su muerte política.

Se es favorable al proyecto europeo pero no se conoce muy bien la labor de los eurodiputados.

Sí, es cierto que esa positiva apreciación provoca que haya menos debate sobre las cuestiones europeas y al no haber debate no hay tanta información. En España hay un gran desconocimiento de las instituciones europeas e informativamente no es una prioridad en los medios de comunicación españoles ni en la sociedad civil, aunque debo decir que observo últimamente que el tejido económico social se está poniendo las pilas en su contacto con Bruselas.

Un aspecto positivo podría ser que los eurodiputados no están constantemente en el ojo del huracán.

Yo digo a la gente joven que quiere trabajar en las instituciones europeas que estén preparados para entrar en el servicio secreto europeo, nadie sabe a qué te dedicas, a nadie le importa y aunque haces cosas muy bonitas por tu país y por tu gente, nadie jamás lo va a saber, que se acostumbren a esto, si alguien viene buscando gloria política el Parlamento Europeo no es el sitio.

Pero, ¿algo tendrá cuando esta es su tercera legislatura aquí?

Sí, me gusta mi labor parlamentaria, pero sobre todo ser secretario general del Partido Popular Europeo, esto me ha posibilitado influenciar en muchas cosas en los últimos 15 años a favor de mi país. Como secretario general tengo acceso a primeros ministros de gobiernos de la UE y a partidos de la oposición a lo largo y ancho de la UE y eso me ha permitido tener ese grado de influencia y de ayuda a mi país en momentos difíciles.

¿Recuerda alguno en especial?

Por ejemplo cuando se debatía en Europa la intervención de España, algún día alguien publicará lo que algunos hicimos y fuimos varios los que trabajamos para que no fuese intervenida. Se hacen muchas cosas en silencio. Algo más reciente es todo el trabajo que se ha hecho en Europa en relación al asunto de Cataluña, se intuye que se ha hecho una buena labor pero nadie sabe cómo, quién y cuándo. Es el trabajo de muchísimos eurodiputados de distintas ideologías a lo largo de estos años que han ido explicando el fenómeno de ETA en el pasado y lo que sucede en Cataluña actualmente.

¿Qué le parece que algunos eurodiputados españoles defiendan la independencia de Cataluña?

Cuando eres un demócrata y estás en una institución democrática tienes que tolerar y aceptar a esos políticos porque han sido votados, pero mi trabajo es deshacerme de ellos democráticamente y que en el futuro no estén en el Parlamento Europeo. Tenemos que convencer a ciertos votantes independentistas que el proyecto europeo es completamente contrario a lo que ellos están proponiendo, por lo tanto son votos y escaños perdidos.

Difícil solución a todo lo que ha pasado y está sucediendo en Cataluña.

La solución tiene que venir propiciada desde la propia Cataluña, tiene que haber una reflexión sobre lo que quiere en los próximos años, bien seguir apoyando implícitamente a todos estos independistas de posiciones absolutamente alocadas o bien buscar alternativas mucho más moderadas de defender del marco catalán dentro de España.

Hablamos también de la educación.

En educación hay que trabajar mucho, durante muchísimos años se han realizado grandes concesiones que han sido utilizadas por nacionalistas muy fanáticos para convertir la educación en estas zonas en un arma y esto no puede ser.

¿Le han defraudado mucho en la vida?

Yo tenía un padre psiquiatra y me ha venido de fábula para moverme en mi profesión, la verdad es que estaba preparado para afrontar la vida y no he sufrido por ahora ninguna decepción. Incluso gente que me podría haber decepcionado entiendo que desgraciadamente el alma humana tiene muchas cualidades y tiene algunos defectos y esas cosas están ahí y no me lo tomo de manera personal, como a todo el mundo me han hecho malas jugadas pero no guardo rencor por esa preparación que tenía, de conocer la mentalidad humana.

¿Cree que la política es un don?

Sé que hoy en día es difícil decir esto pero la política tiene mucho de vocacional, hay muchos que realmente queremos la política, que creemos en ella, que sabemos que va a estar siempre ahí, siempre que haya una organización humana habrá política. Tengo un enorme respeto por ella, yo me he portado bien con ella y ella se ha portado bien conmigo, creo que esa es la ecuación fundamental y los que no se portan bien con ella sufren las consecuencias.

¿Falta honestidad en este ámbito?

La misma que en todos lados, no escucho historias de compañeros míos en empresas privadas muy distintas de las que yo vivo en política, la diferencia es que nuestras historias se publican y las suyas no.

¿No cree que se debería trabajar para devolver la confianza de los ciudadanos en la política?

En estos momentos hay una situación muy complicada porque estamos ante una nueva revolución, la última se llamó industrial y nos trajo dos guerras mundiales y unas crisis enormes. En esta nueva revolución que yo denomino de las nuevas tecnologías se debe recuperar por parte de los ciudadanos la confianza. Yo no soy amigo de las revoluciones y confío en la evolución, el alma humana no se puede adaptar con tanta rapidez a cambios tan profundos, espero que haya una evolución positiva y que cambien las estructuras políticas para bien y se adapten a estas nuevas realidades. También hay que cambiar la educación para preparar a la gente para la nueva sociedad, en vez de tener muchísimos abogados, España tal vez necesitaría tener más expertos en informática o en lo que sea que nos facilite sobrellevar en los próximos años esta revolución.

¿Piense en sus aciertos y errores?

Ha habido de todo: grandes aciertos y grandes errores, pero no vivo pensando en eso. Soy muy americano, mi madre es americana, y tengo esa mentalidad de tirar siempre para adelante.

¿Cuál ha sido su momento más difícil?

Cuando un médico me dijo que me quedaban 3 años de vida… hace siete años de eso.

¿Cree que hubo un momento cuando su vida cambió?

En política mi vida cambió cuando me llamó José María Aznar, presidente del gobierno, para ser su ayudante personal.

Era muy joven entonces para trabajar al lado del presidente del gobierno.

Fue una escuela increíble, con 28 años yo no iba allí a dar ningún consejo ni a decir nada, yo iba a aprender, a ver y escuchar de primera mano cuando se tomaban decisiones de un país. El privilegio era enorme y pude durante 8 años ver de primera mano cómo se gestiona un país. Fue un momento definitorio.

¿Se ve retirado de la política?

Sí, aunque reconozco que me gusta mucho, me encanta y disfruto mucho con ella. He tenido muy malos momentos y muy buenos, me han echado a pedradas de un pueblo de la cuenca minera de León donde iba a hablar de Europa y me han recibido con abrazos en otro, he tenido momentos para todos los gustos. Siempre he tenido preparada la salida de la política porque una cosa certera es que en cualquier momento puedes meter la pata y te puede costar la carrera política y no hay sindicatos para políticos, además habrá siempre alguien dispuesto a ocupar tu plaza, así que al mal tiempo buena cara.

¿Qué quería ser de pequeño?

Político, aunque mi padre no era político él escuchaba siempre la radio y me acuerdo de escuchar los debates en el Congreso extasiado y soñaba con poder hacer algo parecido.

Una de las fuentes de ingresos de Almería es el turismo, ¿dónde cree que hay que incidir actualmente?

Habrá que realizar cambios en el modelo turístico, hay dos obsesiones para mí: una es la estacionalidad, porque tenemos muchísimos turistas que vienen durante una determinada etapa del año y hay que buscar modos y motivaciones para atraerlos durante todas las estaciones, en caso contrario hay mucha gente que se queda sin trabajo durante el invierno y tenemos que luchar por mantener el empleo durante todo el año. En segundo lugar está el turismo de calidad hay muchos turistas que vienen y no gastan y hay que ver la manera de atraer al turismo que genere movimiento económico. Una cosa que me pregunto y que nadie me ha sabido responder es por qué no habido nunca un ministerio de Turismo, siempre he defendido un ministerio de Turismo porque supone reconocerlo como el principal pilar económico de nuestro país.

Pertenece a la subcomisión de Seguridad y Defensa ¿qué temas tiene ahora en cartera?

Estoy peleando para que se den 500 millones de euros a la investigación militar. Hasta hace un año era una cosa maldita, mal vista y no se podía gastar dinero en temas de defensa y ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que Europa necesita defensa y seguridad. Necesitamos protegernos porque tenemos muchos enemigos exteriores y me refiero a inversiones especialmente en ciberguerra, debemos ser conscientes de la importancia que estos temas están adquiriendo, hay regímenes autoritarios que quieren desestabilizar a regímenes democráticos. Otro elemento importante es que Europa necesita tener fuerzas de intervención en otros puntos del planeta, somos los principales donantes económicos en África y en el Medio Oriente, bien como UE, bien como estados individualmente y no somos invitados para nada, ni pintamos nada y yo creo que la UE es un modelo que puede ayudar más a estabilizar estas zonas.

¿Está a favor de la creación de un ejército europeo?

Siempre he estado de acuerdo. Con una bandera europea seríamos mucho mejores recibidos, la bandera europea tiene fuera una buena imagen, que da estabilidad, que gusta, no representa tanto los intereses de algunos países europeos que han hecho rapiñas, es un proyecto nuevo donde los propios europeos nos presentamos de otra manera y eso hace un poquito más atractivo, sería más efectivo. Además tenemos ahora unos gastos militares elevados si tuviéramos una verdadera coordinación ahorraríamos miles de millones.