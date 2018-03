Parquescon más arbolado

El PSOE denuncia "apagón" en parque de Las Familias

La concejala del PSOE Inés Plaza ha exigido al equipo de gobierno que vuelva a dotar de electricidad el parque de las Familias, tras saber que lleva casi una semana a oscuras debido a un corte en el suministro, cuyo origen se desconoce. "Esto es una muestra más de la dejación del PP con respecto este parque, a la que se suma el mal estado de los juegos y otras instalaciones". Según Plaza, esta nueva situación, "que no sabemos si se debe a una avería en las instalaciones del propio parque, de la empresa que suministra la electricidad o se ha producido por cualquier otra circunstancia que no queremos ni imaginar, se traduce en que ni el alumbrado, ni la depuradora de agua, ni los motores de impulsión de las fuentes están funcionando, y ello, sin que nadie del Ayuntamiento haya movido un dedo para resolverlo". "Es un problema de inseguridad porque el parque se queda completamente a oscuras, un problema de insalubridad porque la depuradora de los estanques y fuentes no está realizando su labor, pero también es un problema laboral para los trabajadores", enfatiza la edil.