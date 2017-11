El Paseo, sin peatonalización por no dejar al centro histórico sin autobús

Aun teniendo el respaldo aplastante del sector del comercio ubicado en la zona centro y la petición expresa por parte de los grupos de la oposición, el alcalde de Almería ha optado por suprimir de las próximas iniciativas del Ayuntamiento de la capital la cacareada peatonalización del Paseo, una medida que Ramón Fernández-Pacheco ha llegado a considerarla "agresiva". El motivo son los "datos empíricos" que evidencia, según el regidor, más complicaciones que beneficios, derivados, en especial, del transporte público.

El servicio de autobuses es el principal argumento que Fernández-Pacheco esgrimió ayer para abandonar la anunciada peatonalización de la artería principal de la ciudad, que estaba, como recordó, supeditada a las conclusiones del estudio encargado a la empresa especializada Doymo. El diagnóstico, esos "datos empíricos" a los que hacía referencia el alcalde, son para el equipo de gobierno tan determinantes que también queda descartada una posible semipeatonalización. "No soy partidario de dejar a todo el centro histórico sin autobuses", dio parte el regidor, quien abundó sobre las características peculiares de Almería frente a otras ciudades donde la peatonalización de calles céntricas ha sido posible. "El centro de Almería sentido por la ciudadanía no coincide con el geográfico y el poniente del Paseo lo constituyen calles muy estrechas por donde no es posible que pase el autobús, y desplazarlo sería dejar al centro histórico sin servicio", el mejor valorado de los ofrecidos por el Consistorio y el que más usuarios gana anualmente, según Fernández-Pacheco, que incidió en que el Ayuntamiento "no va a hacer una actuación tan agresiva o valiente, si no es buena." Tampoco lo es, desde el punto de vista del equipo de gobierno, la semipeatonalización al tener en cuenta que "cada tres minutos" circula un autobús por el Paseo por lo que esta fórmula carecería de sentido. Sería un cierre al tráfico "raro."

El anuncio de este descarte forma parte del encuentro mantenido por el alcalde con los medios de comunicación al objeto de hacer un balance de estos dos años de riendas municipales, durante los que Fernández-Pacheco estima que su equipo ha conseguido sentar las "bases" con "un proyecto muy definido" para "posicionar a la ciudad del futuro". En su acuñado #LaAlmeríaQueViene, fueron numerosas las actuaciones ensalzadas por el regidor, no sólo obras, sino también de carácter social, de participación, comercio, empleo y de introducción de nuevas tecnologías, auspiciadas por una reestructuración de responsables de área muy reciente, pero de la que dijo sentirse "satisfecho", si bien también quiso mostrar humildad, reconociendo que "siempre todo es mejorable".

Lo cierto es que de en dicha relación de obras al objeto de encarar ese futuro, las más relevantes se rememoran a muchos años atrás, habiendo conseguido la fórmula, casi milagrosa, del desatascador. Entre ellas, la supresión del paso a nivel de El Puche, que el alcalde entiende como el primer tramo del soterramiento integral de las vías del tren y de llegada del AVE, a licitar por Adif antes de final de año. En obras también en 2018, estará la conclusión de la prolongación del paseo marítimo de la capital, con la transferencia de capital realizada ya a favor del Estado, los primeros trabajos del plan de reforma interior de San Cristóbal, las actuaciones de mejora del entorno de la Alcazaba, la reurbanización del Barrio Alto o la mismísima Plaza Vieja hasta llegar al proyecto de integración del Puerto-Ciudad, en cuyo ámbito incorporó Fernández-Pacheco la recuperación del Cable Francés como paseo peatonal con un "diseño vanguardista".

A principios del año que viene comenzarán las obras en carretera de Sierra Alhamilla para su transformación en una avenida amable de la que se beneficiarán barrios como El Tagarete, 500 Viviendas o la Vega, extendiendo la relación de núcleos urbanos donde el Ayuntamiento dejará reflejada sus inversiones en El Alquián (parque Los Pinos y mejora de accesos), Oliveros (reforma integral), Nueva Almería (calle Santiago), La Cañada (oficina periférica) o Los Molinos (edificio de Protección Civil), más actuaciones de mantenimiento y asfaltado para , dijo Fernández- Pacheco, "aburrir".