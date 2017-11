"Pedro ha reconducido la credibilidad del PSOE a cuotas que se perdieron"

Las organizaciones ecologistas consideraron a Cristina Narbona como la mejor ministra de Medio Ambiente de este país. Luchó contra la construcción del hotel de El Algarrobico y advirtió de la ilegalidad. Ahora, forma parte imprescindible de un PSOE que busca una renovación profunda.

-Usted se opuso frontalmente a la gestión del Hotel de El Algarrobico, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando lo ve en pie?

-Lo que más me viene a la cabeza es lo fácil que hubiera sido que el hotel se hubiera construido respetando la Ley de Costas, como yo le dije a los promotores cuando vinieron a verme y aún no estaba construido. Lo que me trajeron fue la maqueta. Era evidente que había una parte del hotel que entraba en la parte protegida por la Ley de Costas. Yo les dije que esta Ley se tendría que cumplir sí o sí. Ellos estaban en un momento en que todavía podrían revisar su proyecto, y dado que tenían terreno hacia atrás que era de su propiedad, hubiera podido construirse al menos sin infringir la Ley. No quiero entrar en las consideraciones del Parque Natural, que es competencia de la Junta, pero en lo que a mi refería, y la posición que mantuve de exigencia de cumplimiento de la Ley, nos hubiéramos ahorrado mucha inversión que ahora está congelada y toda esta historia larguísima desde el punto de vista judicial. Ojalá, en ese momento, los promotores hubieran entendido que lo que yo les estaba trasladando iba en serio.

-¿Cuál cree que será su final?

-Ese hotel nunca funcionará. Sé que la Junta de Andalucía está valorando con interés la propuesta que hizo Greenpeace de una reutilización de todos los materiales de manera que no haya una demolición al uso sino que se aproveche lo mucho que hay allí construido. Yo creo que esa sería una buena solución y, por supuesto, que se recupere entera la zona para el parque natural. Creo que eso sucederá antes o después, pero es verdad que tenemos una justicia que es muy garantista en sus procedimientos y se está alargando muchísimo.

-Rafael Hernando la culpó directamente de los problemas que padece Almería en agua, focalizando la atención en el trasvase del Ebro.

-Le preguntaría a Rafael Hernando por qué desde el año 2011 que gobierna el Partido Popular, teniendo incluso mayoría suficiente, no ha vuelto a plantearse nunca el trasvase del Ebro. Y Rafael Hernando sabe muy bien que eso es así porque aunque yo no hubiera sido ministra y no hubiera derogado el trasvase del Ebro, antes de empezar aquella legislatura, la Comisión Europea ya había negado la financiación a ese proyecto. Desde luego, ahora sería inviable desde el punto de vista financiero, por lo tanto, seguir insistiendo en la responsabilidad de que no se hiciera el trasvase del Ebro... por mi parte creo que en eso se equivoca. Sino que explique por qué ellos no lo han ni siquiera comenzado. En cambio creo que Rafa debería de convencer al Gobierno de que acepte las enmiendas que hemos hecho a propósito del Decreto Ley sobre sequía en el que pedimos que se optimicen las desaladoras ya existentes y que, además, se subvencione a los agricultores el agua de las desaladoras, como estaba previsto. Porque esa era la previsión que teníamos, incluso en el caso de Murcia y Alicante se llegaron a firmar convenios con los agricultores para rebajarle en un 30% el coste de ese agua desalada, y ahora eso significaría que la demanda que hay aquí en Almería, igual que la hay en Murcia, por parte de los agricultores se podría atender. Si tenemos en cuenta que el cambio climático cada vez está reduciendo más las aportaciones naturales de agua, tanto de los ríos como procedentes de otras cuencas, hay que optimizar lo que tenemos. Y menos mal que hay desaladoras, porque cuando no llueve el único agua que hay disponible es la de mar, y haría bien el PP, como está haciendo en Murcia, que ha cambiado completamente de discurso, de olvidarse de la opción de los trasvases; porque esa es una opción cada vez más inviable desde todos los puntos de vista. En cambio, las tecnologías que tenemos hoy para utilizar los recursos hídricos son cada vez menos costosas y más adecuadas, así que espero que nos hagan caso en el Parlamento y que subvencionen el agua de las plantas desaladoras para los agricultores que las necesitan.

-¿Y por qué en Murcia sí se ayuda con el agua desalada y en Almería no?

-En Murcia y Alicante lo que sí están haciendo es ampliando las plantas desaladoras que en su momento bloquearon en su construcción y eso nos va a hacer perder dinero de la Unión Europea, entre otras cosas, pero además de ampliarlas y de conectarlas, que era algo pendiente en algunas, todavía no han llegado a establecer acuerdos con los agricultores en la subvención del agua desalada. Eso lo hemos incluido en el Decreto Ley de Sequía como enmienda del Partido Socialista y lo van a apoyar otros grupos de la oposición. Yo, sinceramente, espero que en un momento como este, donde esta sequía es incluso peor que la que me tocó a mi enfrentar, el Gobierno acepte esa propuesta. Esa es una subvención completamente justificable ante la Unión Europea y cuando uno piensa en las decenas de miles de millones de euros que este Gobierno ha entregado a la banca sin que recuperemos ni un euro, creo que una subvención a los agricultores de zonas con agricultura próspera, como es el caso de Almería o Murcia, Alicante, está más que justificado el uso de los recursos públicos.

-Usted fue consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿tendrá el caso Palomares un final?

-Justamente al final del mandato de Barack Obama, la espectativa de que Estados Unidos asumiera la responsabilidad que tiene en lo que allí había sucedido era muy inminente. En estos momentos hay una incógnita. Yo hace casi cinco meses que no estoy en el Consejo de Seguridad Nuclear y desconozco si ha habido algún avance, pero me extrañaría que lo hubiera y no trascienda a la luz pública porque durante el año anterior había habido reuniones propiciada por la embajada de Estados Unidos, el CSN había hecho ya un diseño de cómo podía llevarse a cabo la extracción de tierras contaminadas. Todo estaba bastante preparado pero esa es una responsabilidad que Obama asumió desde el punto de vista del coste de la operación. Extraer esas tierras contaminadas y llevárselas no es una operación barata, aparte de completa técnicamente, de momento lo que hay que seguir haciendo es mantener todas las medidas de precaución que están establecidas en lo que es el lugar que está acotado, sabiendo que el CSIC y el CIEMAT hacen pruebas de manera sistemática para verificar que no hay un daño de ningún tipo a la población. Pero hay que dar el paso siguiente.

-- ¿Qué se está haciendo en España para luchar contra el cambio climático?

-En este país hemos retrocedido y mucho con respecto a la situación que teníamos hace unos años. En 2012 el primer decreto que aprobó el Gobierno del señor Rajoy fue el que se cargaba toda ayuda a energías renovables. Ahora se han hecho algunas subastas de energías renovables, pero estamos muy lejos de haber recuperado el tiempo que hemos perdido durante años. Hemos perdido tiempo y la friolera de 80.000 puestos de trabajo en el sector. Hemos afectado, con el cambio regulatorio, a más de 60.000 familias que en su momento confiaron en la estabilidad y seguridad jurídica de un marco regulatorio que el Gobierno de Rajoy cambió de manera completamente injustificada y a la contra de lo que en todos los países de nuestro entorno se está desarrollando. Este Gobierno ha ido muy por detrás de otros gobiernos de nuestro entorno, de todo signo político, en relación a un desafío que hoy por hoy es el principal que tiene la humanidad. Y la sequía que estamos viviendo este año, que afecta de manera gravísima a todas las cuencas no es más que una manifestación de cómo la falta de lluvia nos va a ir afectando cada vez más a un país como España. Y por eso hemos pedido y conseguido la creación, en el Parlamento Nacional, de una Subcomisión sobre agua y cambio climático que nos ayude a orientar la política del agua de una manera más acorde con el conocimiento científico que ya tenemos.

-- La Plataforma Solar de Tabernas se muere por las medidas del Gobierno, ¿lo entiende?

-No se entiende. Es de una enorme irresponsabilidad. Este país, en general, en todo lo que tiene que ver en investigación, desarrollo, innovación, y antes de eso con educación, este país ha retrocedido. Tiene hoy menos profesores, menos investigadores y en peores condiciones que las que teníamos hace cinco o seis años en plena crisis. Entonces, cuando Rajoy dice que la economía española ya se ha recuperado porque tenemos el mismo PIB que em 2008... pues sí, pero tenemos un PIB con dos millones menos de personas trabajando que entonces, parte de ellos son personas que se nos han ido y quizás no vuelvan porque han encontrado trabajo en otros países; y personas que no están en el mercado de trabajo porque no les ofrece ninguna garantía. Tenemos, por primera vez en la historia de España, la figura del trabajador pobre, que aunque tenga un salario no le permite llegar a final de mes. Por eso, entre otras cosas, estamos impulsando medidas como las ligadas a un ingreso mínimo vital para intentar compensar las enormes desigualdades que ha generado la crisis. Es verdad que volvemos a generar riqueza en este país, pero la distribución es tan injusta que se está concentrando en manos de unos pocos y a una mayoría muy amplia de trabajadores lo que les corresponde es un trabajo precario, mal remunerado, con un grave riesgo con respecto a las pensiones del futuro porque las cotizaciones son cada vez más inestables y más reducidas.

--¿Qué espacio ocupa el medio ambiente en el PSOE que viene?

-En nuestras resoluciones del 39 Congreso se dice claramente que para garantizar los valores que defendemos desde siempre, el de la igualdad, el de la libertad, el de la solidaridad, tenemos que conseguir una sostenibilidad ecológica y una transición de nuestra economía hacia pautas más seguras desde el punto de vista ambiental. No creemos que el progreso se pueda medir solo en términos de incremento del PIB porque cuando este aumenta puede, al mismo tiempo, aumentar la desigualdad, como pasa en España, o la corrupción, además de la contaminación, como también pasa aquí. El PIB mide lo que mide, los productos y servicios que se venden en el mercado pero no mide de verdad el progreso de la sociedad y una de las propuestas en las que trabajamos es construir un indicador de progreso seguro que incorpore elementos de valoración de cómo avnaza la calidad de nuestra educación, el uso de las energías renovables, de cómo se reducen las desigualdades sociales... todas esas cuestiones son para los socialistas prioritarias. Y creo que es bueno que los ciudadanos sepan que nuestra política económica, nuestro enfoque de política fiscal, en estos momentos no tiene nada que ver con el que el Partido Socialista ha pretendido durante algunas de sus etapas de gobierno. En política fiscal estamos a punto de presentar una propuesta donde se intenta ser mucho más justo en el reparto de carga entre los trabajadores y las rentas de capital, que en estos momentos contribuyen de manera muy desequilibrada a las arcas públicas.

-- Dice usted que Pedro Sánchez ha cambiado y lo ha hecho para bien, ¿en qué y cómo se refleja en el PSOE?

-En primer lugar, él ha atravesado un periodo de su vida que ha puesto a prueba su existencia y su resiliencia, es decir, la capacidad no solo de encajar el golpe sino de renovarse con más fuerza. Pedro es un auténtico resiliente y es muy admirable que después de todo lo que vivió estuviera dispuesto a volver a competir democráticamente en unas primarias y hacerse cargo del partido en un momento extraordinariamente débil para el PSOE. Hace un año las encuestas nos daban un 17% de voto, ahora como poco un 24%. Está claro que Pedro ha sido capaz de reconducir la credibilidad del PSOE a cuotas que habíamos perdido. Ha cambiado para bien desde el punto de vista de su planteamiento. Yo empecé a trabajar con él en esta segunda etapa de su liderazgo, preparando las primarias, trabajando en el documento en el que también trabajaban José Felix Tezanos, Manu Escudero, Pepe Borrel... y este documento parte de una autocrítica respecto a como el PSOE, no solo en España, sino en general, se ha ido apartando de los postulados que justifican la existencia de un Partido Socialista. En España estábamos creciendo desde un punto de vista econónico durante la etapa de la burbuja inmobiliaria, pero en esa etapa ya estaban aumentando las precariedades y desigualdad. -Tezanos dice que el PSOE ha tenido una estructura caciquil.

-Hay mucho que cambiar porque nuestro partido ha ido encogiéndose y separándose de la ciudadanía, las agrupaciones locales han perdido vitalidad en los últimos años y de las experiencias más positivas, en ese sentido, que he vivido durante la campaña de primarias con Pedro Sánchez ha sido ver muchas agrupaciones que había visto casi vacías con un entudiasmo renovado, con muchas ganas de los afiliados por participar y de compartir un proyecto renovado. De forma que creo que también en ese sentido estamos en el buen camino.

-¿ Como está llevando la brecha andaluza entre los partidarios de Pedro y Susana?

-A mi me parece que una vez que las primaris terminan y hay secretarios generales que en algún caso proceden de una sensibilidad y en otro caso de otra, lo que hay que ser es leales hacia esos secretarios generales y todo el partido tiene que estar detrás de quienes han sido elegidos por los militantes en primarias. Eso es la única forma de abordar esta cuestión. Las primarias son un ejercicio de democracia interna que tenemos que ir perfeccionando sin duda alguna, hay que hacer algunos cambios para que, por ejemplo, la recogida de avales no tenga la importancia que ha tenido hasta ahora, deben ser necesarios menos avales para permitir que haya más capacidad de competir. Hay que acostumbrase a respetarnos mucho más unos a otros, yo creo que cualquier discusión entre nosotros debe de mantenerse siempre en el ámbito del respeto porque formamos parte de un mismo proyecto político. Nos queda recorrido por mejorar en el funcionamiento interno del partido. Pero hoy el secretario general es Pedro Sánchez y cada vez hay más personas que lo aceptan de una forma natural porque está dirigiendo al partido en un momento extraordinariamente difícil para España con mano firme y con las ideas muy claras de por dónde debemos de ir. Me siento orgullosa de que nuestro partido esté defendiendo el cumplimiento de la legalidad y la Constitución y de que hayamos hecho el esfuerzo que hicimos para intentar evitar que se tuviera que intervenir a través del artículo 155. Hasta el último momento estuvimos intentando convencer a Puigdemont de que convocara elecciones, al final es él el responsable de que se haya aplicado el artículo 155. Y también insistimos en algo que se ha cumplido, que ha cumplido el presidente Rajoy, que es que las elecciones se hicieran en un tiempo breve. Eso reduce la situación de excepcionalidad que comporta la aplicación del 155.