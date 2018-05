Pérez Navas y Adriana Valverde, precandidatos

El portavoz del grupo municipal del PSOE de Almería y senador, Juan Carlos Pérez Navas, oficializó ayer su precandidatura para concurrir a las primarias de su partido y se suma a los militantes Adriana Valverde y Perfecto Herrera en la pugna por ser el cabeza de lista de los socialistas en la capital de cara a los comicios municipales de 2019. La concejala aseguró por la mañana, cuando hizo entrega de su solicitud en la sede provincial del PSOE, que "nuestro proyecto es de una ciudad moderna, cosmopolita, abierta y competitiva". Por su parte, Pérez Navas en declaraciones a los periodistastrasladó su deseo de "competir en igualdad, en un proceso limpio y transparente" ante dos candidatos "de la Ejecutiva municipal", y ha señalado que cuenta con el "respaldo" de "miles de militantes y ciudadanos que durante tres años me han estado animando con su aliento, esperanza y empuje para derrotar a la derecha en la capital". Ha reivindicado su papel para conseguir "que el PP no siga gobernando desde la imposición, el recorte y la desigualdad" y ha asegurado que "la derecha ya sabe que si gano habrá perdido la Alcaldía". "Aquí hay un proyecto de futuro, solvente, pegado a la realidad, conformado durante tres años, en el que son los militantes los que deciden, por lo que a ellos me dirijo para que apoyen el compromiso con el cambio de la ciudad de la constante cercanía".

Por su parte, Perfecto Herrera, quien ya ha formalizado su solicitud para ser precandidato, entiende "hay que hacer de Almería algo que Almería misma se niega a sí misma. Se niega a ser lo que es. Es un lugar estratégico dentro del Mediterráneo y tenemos que darnos cuenta. Tenemos que ser más competitivos".