Pérez Navas lleva al Senado la mejora del acceso de El Cañarete a Castell del Rey

El senador por el PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha registrado una pregunta en la Cámara Alta para que el Gobierno responda "qué plazos y actuación contempla el Ministerio de Fomento en relación a la ejecución de una rotonda de acceso de la carretera de El Cañarete al barrio de Castell del Rey de Almería capital" con la intención de que, según ha resaltado, "el Partido Popular no se olvide del tema y tenga que cumplir con el compromiso adquirido con los vecinos y que quedó reflejado en los Presupuestos Generales del Estado para este 2017, a punto de terminar, con una partida de 440.000 euros".

Según ha destacado el también portavoz socialista en el Ayuntamiento de Almería, "no puede ser que los proyectos queden en el limbo durante tanto tiempo cuando hay dinero para ejecutarlos" y, por ello, ha instado "al alcalde y al subdelegado del Gobierno a que, cada uno dentro de las competencias que tienen como representantes de los almerienses, hagan lo necesario para acelerar la puesta en marcha de la solución a un problema que vienen demandando los residentes en Castell del Rey y que mejoraría considerablemente la seguridad en la carretera N-340a". Pérez Navas ha concretado que las últimas informaciones que los socialistas han conocido "apuntan a la posibilidad, incluso, de que en lugar de la construcción de una rotonda se pueda llevar a cabo una regulación semafórica del tráfico lo que, si es viable y una buena opción desde el punto de vista técnico, no entendemos que no se haga con celeridad al ser una opción menos compleja de ejecutar".