Pérez Navas: "Si hay un candidato mejor y más conocido en el partido, yo me quitaré"

El senador y portavoz del PSOE de la capital, Juan Carlos Pérez Navas, confía en un solución de sentido común y sensatez para la reciente polémica de afiliaciones en la Agrupación Local porque lo importante es, a su juicio, que se construya un partido más fuerte y unido con le objetivo de ganar al PP en las municipales. De hecho, entiende que cuando hace tres años la dirección municipal lo propuso se le planteó que sería un proyecto para dos legislaturas y repetiría como cabeza de lista, si bien se ha mostrado partidario de retirarse de las primarias "si hay algún candidato más conocido y mejor en el partido". Pérez Navas asegura que ha trabajado en un proyecto a medio plazo y asegura que mantener al candidato sirve para consolidar los proyectos y equipos mejorando resultados. El senador estaría dispuesto a una lista de integración de susanistas y sanchistas en la capital, pero lo deja en manos de las direcciones provincial y municipal. "Me he dejado la piel en los barrios desde que me presenté y después de las elecciones he seguido luchando por mi partido porque tenemos mucho que ganar y no he huido como hicieron Nono y Usero". El portavoz de los socialistas en la capital confía en que se eleven al Federal todas las altas que han presentado en los últimos meses y que sean los órganos superiores lo que deciden qué hacer con la avalancha de afiliaciones.