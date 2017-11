Pérez Navas quiere una agrupación en la que "desaparezcan los líos"

Dos candidaturas se baten mañana para decidir al nuevo secretario general del PSOE en la capital almeriense. Por un lado la de Fernando Martínez, el actual, y en el lado opuesto la del concejal y senador socialista Juan Carlos Pérez Navas, quien anunció su propuesta durante los últimos días.

Pérez Navas está respaldado por el secretario general, José Luis Sánchez Teruel, con quien pugnó hace poco más de un mes para el liderazgo del partido a nivel provincial. También tiene el apoyo de la mayoría de los concejales del Ayuntamiento, delegados de la Junta de Andalucía y diputados nacionales. Ayer hizo pública su candidatura animando a sus compañeros a sumar y a olvidarse de si antes estaban en una posición y ahora en otra: "Quiero dar el paso adelante para afrontar esto con valentía y con muchos compañeros detrás, sin mirar donde ha estado puesto que mi adversario es la derecha".

El ejemplo más claro está en el líder del partido: "No tengo que dar explicaciones de porqué me presento. No creo que tenga por qué. Juan Luis Sánchez Teruel y también disputamos unas primarias. Y ahora, como mi secretario general, le debo lealtad".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento respondió a Fernando Martínez, quien afirma sobre él que hasta hace unos días sentenciaba que no se presentaría a la secretaría general: "Yo no le comenté a nadie que no me iba a presentar. Son apreciaciones personales que han sacado de contexto. Tengo el derecho a presentarme como cualquier militante. Él también comentó hace varios años que no se volvería a presentar y lo ha hecho". Pérez Navas asegura que su proyecto tiene una serie de prioridades para derrotar al PP y entre ellas está la de hacer un partido más visible para los ciudadanos, pero tiene otras más: "Queda un año y medio para que lleguen las elecciones municipales. Ese es nuestro objetivo. La gestión del Partido Popular en Almería es negativa para la ciudad y estamos ante una oportunidad histórica para lograr la alcaldía. Y para ello necesitamos a un Partido Socialista que trabaje para los ciudadanos. Falta un año y medio para las elecciones y es necesario un partido que esté fuera de los líos, pues en este año y medio ha estado metido en ellos".

El discurso de Pérez Navas se basa en que, quizás, en ocasiones anteriores el partido no se ha sabido dar cuenta de la tremenda fuerza de la unión. "Las discrepancias que hemos tenido anteriormente es la gran fuerza que tenemos ahora. Por encima de todos nos unen las convicciones del PSOE y las ganas de derrotar al PP".