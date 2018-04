Pérez Navas: "Quiero devolverle al PSOE la Alcaldía de Almería"

Juan Carlos Pérez Navas volverá a evaluarse ante la militancia socialista. Aspira el actual portavoz en la oposición del Ayuntamiento de Almería y senador a ser, de nuevo, el candidato por su partido a la Alcaldía de la capital de cara los comicios de 2019, después de haber acariciado hace tres años el bastón de mando, que finalmente acabó en las manos del Partido Popular tras el sonado cambio de postura de Ciudadanos. "Quiero devolverle al PSOE la Alcaldía de Almería".

Pérez Navas anunciaba ayer con esta frase su firme intención de presentarse a las elecciones primarias de su partido, el paso previo para poder postularse como candidato, porque "me siento más contento y con más ganas que nunca", dijo, ensalzando el trabajo que viene desempeñando desde la oposición, "dedicado a la gente, a sus problemas y a cambiar esa realidad del PP, ya que Ciudadanos se empeñó en que no hubiera un alcalde socialista".

En una rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, Pérez Navas ha asegurado que ésta es una decisión que "no ha hablado con nadie" y que ha adoptado por el respaldo que ha ido encontrando en "la gente, en la militancia y en muchos vecinos. Cuando me ven, me dicen que 'ahora toca, esta sí que toca'". Una motivación que le lleva, según explicó, a defender una cambio de modelo de ciudad pensado "para la gente, para el empleo, para las políticas sociales y para la igualdad".

Defiende, ante la probable rivalidad y en medio de una notoria división en el seno del Grupo Socialista, que en los últimos 24 años, "uno de los principales problemas que ha tenido el PSOE ha sido que, cada cuatro, ha cambiado el cartel con la cara de un candidato" que los votantes "no conocen". Considera, además, que el proyecto que encabezó en las elecciones municipales de 2015 lo era "a medio plazo", argumentando que su partido era consciente de las dificultades de revertir el equilibrio de fuerzas entonces existente, con una mayoría absoluta de 18 concejales del Partido Popular en el poder local. Valora por ello el trabajo que han venido desempeñando los socialistas desde la oposición en la búsqueda de un mayor "respaldo social" y consideración como equipo "creíble, solvente, con liderazgo y alternativa" que, en su opinión, no ha sido "estridente" a la hora de ejercer la labor de la oposición y fiscalizar la gestión municipal del equipo de gobierno.

"He trabajado con dedicación, entrega, ilusión y cercanía, por lo que estoy -insistió- más contento e ilusionado que nunca". El PSOE-A elegirá a sus candidatos a las alcaldías andaluzas para las elecciones municipales de 2019 antes del verano, ya que, de acuerdo con la propuesta de calendario que ha elaborado el Partido Socialista, el proceso se iniciará a principios de mayo y se prevé la celebración de primarias el 17 de junio. El portavoz socialista ha asegurado que "no le da miedo" y para él es "un orgullo" el "ir a la militancia", pese a que ya perdió dos procesos orgánicos en el seno de su partido, el último de ellos para aspirar a ser el secretario provincial.