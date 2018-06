Perfecto Herrera se integra en el equipo de Adriana Valverde

El hasta ahora precandidato en el proceso de elecciones primarias del PSOE de la capital Perfecto Herrera anunció ayer que no va a presentar avales para formalizar sus opciones ante la Comisión de Garantías tras haber decidido integrarse en el proyecto de la edil y precandidata Adriana Valverde, quien se mantiene en el proceso junto al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas. Lo anunció a través de redes sociales y explicó que tras haber recibido una llamada de Valverde y una "conversación prolongada", ambos llegaron "a la conclusión de que nuestro proyecto para la ciudad es el mismo" y de que "ambos apostamos en su día por el 39 Congreso Federal". En este sentido, detalla que "tras muchas consideraciones, entre las que cabe resaltar que ella, actualmente, es concejala en el Ayuntamiento, y por tanto tendría un año por delante para seguir haciendo oposición al frente del Grupo Municipal, he decidido no presentar los avales necesarios ante la Comisión de Garantías, y por tanto, unirme a su proyecto". Herrera asegura que no cree "en los proyectos personales, sino en los colectivos", por lo que piensa que con Valverde al frente de la candidatura del PSOE a la elecciones locales de 2019 le darán el relevo al equipo de gobierno del PP.

Reunida la Comisión Provincial de Ética de Almería con los fines previstos en el Reglamento de Desarrollo de los Estatutos Federales, constituida en Comisión Provincial de Garantías Electorales para el proceso de elección de candidatos a las Alcaldías de municipios de más de 20.000 habitantes convocado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva Federal de 11 de abril de 2018, se han examinado los avales que afectan al municipio de Almería, donde han presentado avales para participar como candidatos Pérez Navas y Valverde Tamayo, hasta ahora proclamados precandidatos en dicho proceso, no habiendo presentado avales el tercer precandidato, Perfecto Herrera Ramos, con lo que éste decae como posible candidato a las primarias. Han presentado el número mínimo de avales exigido en este proceso, siendo el 5% de la militancia de dicha agrupación, tal como disponen el artículo 225 y siguientes del Reglamento de Desarrollo de los Estatutos Federales. Ya han sido verificados y recontados, por lo que la Comisión Provincial de Ética acordó por unanimidad proclamar provisionalmente las candidaturas a primarias para optar a la Alcaldía de Almería.