Pescaítos en las fallas y el tirón del "himno de la buena gente"

Las falleras mayores de Valencia y sus respectivas cortes de honor portaron ayer pececitos blancos en sus manos durante la mascletà de ayer martes -la decimotercera del calendario oficial de Fallas- con el fin de expresar el sentido recuerdo del mundo fallero al niño Gabriel Cruz, así como la solidaridad con sus allegados. Fue una nueva muestra de solidaridad y cariño que llega más allá de los límites de la provincia para despedir al pescaíto. Rocío Gil y Daniela Gómez, junto al resto de integrantes de las cortes de honor, asistieron al espectáculo de ruido y color que ayer ofreció la Pirotecnia Crespo de Alzira llevando en sus manos peces blancos para recordar a Gabriel, el niño de ocho años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el domingo. Pero no fue el único guiño al niño almeriense que ha pellizcado el corazón de España. Rozalén, la autora de la canción Girasoles que la madre de Gabriel pidió que escucharon todos, también quiso dedicarle unas palabras a través de las redes sociales. "Ojalá puedas enviarnos un poquito de amor a este mundo macabro, a pesar de lo que han hecho contigo". La cantautora destacó el comportamiento "ejemplar" de los padres del pequeño en "días en los que parece imposible tener fe en la Humanidad". "Inevitablemente", Rozalén piensa en su sobrino y en "los niños que suben a cantar al escenario": "Soy incapaz de pensar lo que puede sentir su familia. Perder un hijo es lo más duro que puede ocurrirte en la vida. Más en estas circunstancias". La intérprete, que ya había dedicado a Gabriel este tema en un concierto en Sevilla el sábado, antes de conocerse el trágico final del pequeño almeriense y en su post reconoció que a partir de ahora "será imposible cantar" sus Girasoles y "no pensar" en Gabriel "un poquito". Girasoles fue trending topic. Y no fue el único mensaje en redes. Como en días anteriores, Gabriel recibió el cariño de miles de personas de todo el mundo. El himno de la buena gente ya está sonando en el cielo.