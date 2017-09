Pgou 1998 resucita

El Plan General de Ordenación Urbana de 1998, con el que todavía hoy tiene que manejarse la ciudad, prolonga su vida. Se elaboró con vistas a su ejecución en un periodo unos de 15 años, pero a este abuelo el Ayuntamiento de Almería no puede jubilarlo. Seguirá en activo, mientras que el nuevo planeamiento se somete a más estudios, más informes y más tiempo de tramitación, que, en el mejor de los casos, traería la aprobación de la Junta de Andalucía para el crecimiento proyectado de la capital en año y medio. Pero, eso, como mínimo, si bien el atajo en este largo camino está emprendido.

Los técnicos municipales de la Gerencia de Urbanismo trabajan en ello, con la adaptación del viejo PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), mientras que el nuevo continúa su empedrado camino. Esta adaptación estará lista el próximo mes de noviembre, por lo que el concejal de Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, espera poder disponer de un Plan adaptado a principios de 2018. Puede resultar farragoso para aquellos que no estén relacionados con asuntos urbanísticos. Lo que le permite al Consistorio almeriense esta adaptación es llevar a cabo modificaciones puntuales sobre el planeamiento de 1998. "En estos años hemos podido hacerlo también, pero solo modificar de forma puntual cuestiones como ordenanzas. Teniendo el PGOU de 1998, podemos efectuar otro tipo de cambios, como la calificación de suelo", explica el responsable del área de Desarrollo Urbano y Vivienda, para quien éste es un paso fundamental a la hora de que el Ayuntamiento pueda aceptar propuestas de interés para la ciudad, como podría ser, por citar algún ejemplo, la implantación de El Corte Inglés en el solar de La Salla, cuyo cambio de calificación está recogido en forma de convenio dentro del futuro Plan General.

Es, digamos, un atajo ante la larga demora del nuevo PGOU, sobre el que se lleva trabajando desde el año 2004 y al que le queda todavía tramitación por sortear. Tal y como incide el edil del PP, no es una renuncia. Simplemente contar con herramienta de planeamiento actualizada mientras la otra se termina de cocinar con dos estudios contratados en respuesta de los requerimientos del Gobierno andaluz. El estudio hidrológico, con el que se pretende dar respuesta al conflicto de los cauces y ramblas, y por otro, el estudio de alternativas de crecimiento. "Seguimos con esta tramitación, no renunciamos al nuevo PGOU pero, al menos, con la adaptación del Plan General de 1998 podremos sentarnos y evaluar iniciativas de desarrollo para la capital. Es un trabajo transitorio, que no nos quita fuerza de presión, sino que nos abre puertas sin renunciar a nada. Tenemos que tener un PGOU del siglo XXI y lo que tenemos es del XX."