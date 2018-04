Piden ir a Bélgica para que declare el asesino en serie de Cala Rajá

Paso a paso, avanza la causa de Etienne Dedroog, el asesino en serie que presuntamente mató al anciano T.M.L. en Cala Rajá. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, Rafael Soriano, ha dictado una providencia en la que, tras una comunicación del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solicita a la Fiscalía y la acusación particular que se pronuncien si es procedente emitir una Orden Europea de Detención a las autoridades belgas y en caso afirmativo si procede el traslado temporal a España del mismo o pedir que sea una comisión judicial la que se traslade a Béliga para tomarle declaración en persona.

La pregunta no es baladí pues el hombre permanece ingresado en la prisión belga de Lantin tras haber sido condenado por el asesinato doble de una pareja en Grandvoir, y ya ha sido respondida por el letrado José Ramón Cantalejo, que ejerce la acusación particular en esta causa. "Esta parte entiende que por economía procesal y evitación de dilaciones y complicaciones para el traslado a España del investigado, corresponde solicitar la autorización para viajar a Bélgica para tomar declaración a Etienne Dedroog por el juez instructor del asunto, un representante del Ministerio Fiscal, un dedatario del Juzgado convenientemente apoderado para ejercer como secretario y el letrado de la acusación particular debidamente personado en nombre de la familia del fallecido", expone el abogado en su respuesta, en la que también reclama los "medios necesarios" para poder movilizar a dicha comisión judicial y así continuar la instrucción "hasta el total esclarecimiento y en enjuiciamiento" en Almeríadel belga.

Cabe recordar que un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, entregado al Juzgado de Instrucción número 5 de Almería del juez Rafael Soriano, vino a aportar más información sobre un recorrido homicida de este psicópata "narcisista y perverso", antes de llegar a Cala Rajá y en su posterior evasión tras, supuestamente, acabar con la vida del anciano.

El viaje mortal de Etienne Dedroog comienza el 11 de octubre de 2011 en Francia, donde acabó con la vida de una mujer de edad avanzada, a la que tras cortarle la arteria carótica, le robó el coche y las tarjetas de crédito. En el país galo también se le atribuyen delitos de robo y estafa de carburante, al irse sin pagar de un hotel en el que robó el vehículo.

Su escapada lo llevó a España, donde trágicamente sus pasos se cruzaron con los T.M.L. El anciano tomó un café durante la madrugada del 16 de noviembre de 201 y se fue a pescar a Cala Rajá. Alguien acabó con su vida fracturándole el cráneo y le robó el coche, que apareció estacionado en La Junquera el 10 de diciembre de ese año.

Las muestras tomadas arrojaron un perfil genético que coincidía plenamente con el de Etienne Dedroog. Un hombre que ocho días antes se había entregado en Bélgica al saberse perseguido por el doble asesinato el 28 de noviembre de 2011 de una pareja de ancianos propietarios de una casa rural.

Los contactos de la Guardia Civil con las autoridades francesas y belgas, así como su propia investigación, han marcado nuevos hitos. Por ejemplo, la Policía Nacional lo identificó primero en Valencia y luego en Huesca el 17 y el 25 de noviembre de 2011, tras el asesinato de T.M.L. Más importante aún, los contactos con Francia hicieron posible saber que había reconocido que estuvo en España entre octubre y noviembre de dicho año y que había realizado varias conexiones IP desde Almería en las fechas del crimen de Cala Rajá.

Los agentes se reunieron con los responsables de la investigación del doble crimen en Bélgica, quienes les trasladaron que en la papelera de la casa rural de los finados fue encontrada una factura a nombre de Etienne Dedroog emitida el 16 de noviembre por un hotel de Benidorm. La muerte de T.M.L. se produjo sobre las siete de la mañana y su cuerpo no fue encontrado hasta el mediodía. Tiempo suficiente para llegar a Benidorm. Además informaron de que el 1 de diciembre de 2011 Etienne Dedroog envió un mensaje por Facebook a su sobrina en el que le confiesa que "no se reconoce a sí mismo, que no se merecía que le llamaran hermano, que había hecho cosas más graves que Ronald Janssen", un asesino en serie belga. Les hablaron además de un estudio psiquiátrico que indica que una psicopatía sumada a personalidad "perversa y narcisista".