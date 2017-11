La Plataforma Solar pide ayuda en Madrid para salvar su reputación

La Plataforma Solar se ha visto obligada a dejar de contratar a seis investigadores para el próximo 2018 y, lo que es igual de grave, no podrá renovar a 13 empleados temporales de los que ya dispone, siendo su intención prolongarse el contrato. "El actual Gobierno de España impedirá la incorporación a principios de 2018 del 40% de los puestos de trabajo asociados a personal investigador temporal del centro, a pesar de que la PSA dispone del presupuesto necesario para ello", explican, agregando que "esta situación no solo hace que participar en nuevos proyectos de investigación sea imposible, sino que también impide desarrollar correctamente los proyectos en marcha, llegando incluso a la grave situación de tener que devolver los fondos concedidos por la Comisión Europea, en algunos casos con intereses",

La Plataforma Solar de Almería (PSA) está agotando sus opciones para no perder su prestigio internacional y asegurar su viabilidad en el tiempo, puesto que con la reciente fiscalización estatal no está asegurada en caso de prolongarse en el tiempo.

Cuatro reuniones técnicas anteriores

El próximo 19 de diciembre hay prevista una reunión técnica entre responsables de Hacienda y de la Secretaría de Estado de I+D+i. Se intentará buscar un privilegio para que las restricciones impuestas en enero de 2016 a los organismos públicos no retenga sus fondos y, por tanto, puedan trabajar con la normalidad que antes poseían. Sin embargo, esta no deja de ser otra reunión más: "Lo que no sabe la gente es que reuniones de ese estilo ha habido ya cuatro o cinco. Yo sé de esa reunión desde hace ya 10 días y a nosotros no nos ha parado. Nos parece muy bien, pero nuestra decisión no dependía de la reunión ni íbamos a esperar hasta el día 19 porque ya ha ocurrido antes", sentencia Sixto Malato. Aun así, la presión mediática de las últimas semanas podría llevar al Estado a ejecutar ciertos cambios para con los organismos públicos.