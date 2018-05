La Plataforma Solar se librará de la fiscalización previa internacional

La Plataforma Solar de Almería se librará de la fiscalización previa de sus fondos de procedencia comunitaria o internacional a partir del 1 de septiembre. Una noticia que no mitiga su situación actual pero que concede al centro un respiro tras dos años en los que su capacidad para desarrollar proyectos, debido a las trabas burocráticas, se ha visto mermada a pesar de disponer de los fondos necesario. Simplemente, se le retenían de tal forma que los ralentizaban hasta tal punto de tener que pausarlos e incluso devolver dinero.

Una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado lanzada por Ciudadanos y respaldada por PSOE y PP añade una disposición al régimen de control económico y financiero sobre los Organismos Públicos de Investigación (OPI) con el fin de reconocer la singuralidad que representan determinadas acciones de proyectos financiados total o parcialmente con fondos provenientes de la Unión Europea o de organizaciones internacinales. Por tanto, según el acuerdo alcanzado, se justifica la necesidad de adaptar el régimien de control a estas especialidades.

"Nosotros teníamos unas enmiendas preparadas tras reunirnos con el personal de la PSA, pero también en Madrid con CIEMAT. Evidentemente, nos hacemos eco de todas las demandas que ejercen, fundamentalmente la intervención previa. Ellos pretenden acogerse al régimen anterior porque el nuevo le conlleva retrasos burocráticos e incluso la devolución de dinero de proyectos", explica Diego Clemente, diputado nacional almeriense por Ciudadanos, quien agrega que sus enmiendas eran bastante más ambiciosas, pero, "como todo en la vida", explica, "entre lo óptimo y lo que termina pasando, está el termino medio". Las enmiendas estaban consesuadas con CIEMAT.

Sixto Malato, exdirector del centro, explica, al respecto Las medidas son buenas pero es preciso esperar para determinar de qué forma estas modificaciones se hacen tangibles". Malato añade que las soluciones "atacan solo una parte del problema y del daño que se viene produciendo desde inicio de 2016".

Otra enmienda lanzada por CS y PSOE tiene que ver con el límite de gasto para recursos tecnológicos de estos centros. Con la última normativa establecida el tope se establecía en 15.000 euros. "Abrir un concurso de licitación de ofertas no era operativo", explica el diputado Diego Clemente. Sin embargo, y también a partir del 1 de septiembre, tras haber sido aprobada la enmienda, el límite se establecerá en los 50.000 euros.

"Me tomé esto como reto, me he involucrado mucho. Ciudadanos ha sido el que ha negociado con unos y con otros. Creo que no está mal, humildemente, sin gobernar", detalla Diego Clemente.

Aún así, la Plataforma Solar de Almería arrastra dos años de serios problemas que no se van a solucionar de la noche a la mañana. El centro ha perdido el 35% de su plantilla durante los últimos meses. Se tratan de empleos temporales cuyas bajas se están cubriendo con cuentagotas. De las 17 puestos necesarios, 4 se incorporaron en abril y ahora se han convocado otros tres. Y no es porque la Plataforma no disponga de fondos, que los tiene, simplemente no los puede utilizar.

