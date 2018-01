La Plataforma Solar pierde 9 puestos de trabajo nada más iniciarse el 2018

"Aquellos proyectos que disponen de fondos para personal investigador, pero este no se haya contratado, sufrirán retrasos e incumplimiento de tareas. Por mucho que podamos hacer los que estamos, no disponer del 30 % del personal investigador no puede ser inocuo para la ejecución de los proyectos". Sixto Malato, exdirector de la Plataforma Solar de Tabernas, asegura que "es difícil explicar lo que está ocurriendo". La Plataforma Solar de Almería (PSA) empezará el 2018 con nueve trabajadores menos con respecto a 2017. Tan solo se han convocado cuatro de las 17 plazas de empleo temporal necesarias para desarrollar numerosos proyectos en ejecución -y varios nuevos-. "La mayoría son trabajos internacionales. Existe un problema grave en cuanto a la ejecución, pero de momento no hay riesgo de suspensión", añade el científico, quien dimitiera de su cargo hace más de un mes debido a las trabas administrativas que Hacienda impone a los organismos públicos desde hace 2016 y que impidesarrollar en plazos los proyectos de calado internacional que adjudicados la central solar.

¿Cuándo se convocarán el resto de plazas? En la Plataforma Solar tienen un absoluto desconocimiento. Se les dijo que durante 2018, pero sin fecha establecida. Las tres puestos de trabajo sacados a concurso entraban dentro de los presupuestos, "pero debieron de salir mucho antes, agrega Malato. "Las otras deben salir en 2018, Pero no tenemos fecha. Además, no tenemos ni idea de si los presupuestos de 2018 van a ser un dato relevante para convocar esos contratos", agrega. Financiación hay, porque a España han sido transferidos los fondos para esos proyectos. "La traba está en el tema administrativo, de que se puedan convocar los contratos se hayan o no se hayan aprobado los presupuestos generales del estado", explica el exdirector de la Plataforma Solar ." No hay ningún proyecto en peligro, eso dependerá de lo que suceda durante los próximos meses. Si las plazas se convocan pronto no habría ningún problema. Si hay riesgo o no lo sabremos dentro de un par de meses", explica Sixto Malato, quien manifiesta que muchos de los proyectos se están viendo ralentizados por este problema y esto viene ocurriendo desde 2016. "Ese funcionamiento lento y poco eficiente no supone que nos vayan a dejar sin esos proyectos, pero si seguimos dándole vueltas a la falta de eficiencia, sí que podría pasar que nos echaran de alguno, de momento no ha pasado. Estamos alertando sobre ello".

Desde la Plataforma aseguran que les está costando "muchísimo esfuerzo" para que los responsables capten que están alertando de una situación que está complicada y se puede poner muy difícil si no se soluciona ahora. "Se está poniendo en riesgo nuestra capacidad de ejecutar proyectos internacionales".

Sixto Malo explica que ellos han puesto encima de la mesa el problema, pero quien debe de solucionarlo no es la Plataforma, ni siquiera el Ciemat. "Es un tema absolutamente administrativo que a nosotros nos impide el hacer el trabajo como se debe de hacer", apostilla.

La nueva reglamentación establece un control de intervención de carácter previo que se le aplica a cualquier ingreso que proceda de fuentes externas que representan el 60% de las retribuciones de la central solar. La Ley fija a los ingresos externos la misma intervención que a los públicos estatales, frenando el proceso de gastos y su justificación.

Esto provoca un retraso en el tiempo de la formalización y ejecución de proyectos. Las cuentas se ponen, de forma previa, en manos de un interventor cuyos dictados se deben cumplir antes de ejecutar cualquier proyecto sin tener en cuenta de dónde proceden los fondos, ya sean transferencias de empresas, organismos internacionales o de la misma Comunidad Económica Europea.