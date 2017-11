Podemos Andalucía insiste en el referéndum pactado y rechaza el 155 y la independencia

La dirección de Podemos considera que el secretario general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín, se ha situado "fuera" de Podemos política y orgánicamente después de que ayer, entre otras cosas, haya acusado a Pablo Iglesias de actuar como Mariano Rajoy con el artículo 155, para intervenir la marca en Cataluña.

Para la formación morada, Dante Fachín ha dejado claro que no reconoce los acuerdos del Consejo Ciudadano Estatal ni tampoco que Podemos es una organización "estatal", lo que le sitúa fuera del partido tanto en lo político como la estructura orgánica. Desde la dirección de Podemos aseguran que el dirigente catalán marcó ayer "un punto y aparte" con Madrid. "Ha decidido que no es secretario general de Podem, sino que es un político en Cataluña con agenda propia", aseguran desde la dirección, que sin embargo apunta que esta desautorización no es por el momento un cese ni una destitución.

Fachín rechazó ayer en una comparecencia la validez de la consulta que convocada por la dirección de Podemos para que los inscritos de Podem decidan cómo y con quién quieren concurrir a las elecciones del 21 de diciembre. El líder de Podem sostuvo que la consulta carece de cualquier "garantía democrática" y es un "error histórico", por lo que ha decidido no participar, ya que, "salga lo que salga", censuró, "se hará lo que dice Pablo Iglesias".

Por su parte, la dirección de Podemos Andalucía se encargó ayer de dejar claro que no existe división en la formación. En eso insisten desde la formación morada después de la polémica auspiciada por el choque entre las tesis de la corriente Anticapitalistas -que "saluda" a la "nueva república catalana"- y la postura de las direcciones estatal y andaluza, que rechazan la independencia y la aplicación del artículo 155 y apuesta por un referéndum pactado en Cataluña.