Policías, ¿en bici o patinete eléctrico?

El acuerdo entre el equipo de gobierno y Ciudadanos está más que firmado, pero habiendo pasado ya los Presupuestos del Ayuntamiento de Almería por su correspondiente Pleno, existen medidas que los de Ramón Fernández-Pacheco y los de Miguel Cazorla tendrán que depurar. Las primeras diferencias han surgido en torno a una de las iniciativas más llamativas que traerá este 2018 a la capital: la dotación de medios de transporte sostenibles a la Policía Local en puntos, además, de interés turístico. Hasta aquí, gobierno y oposición, están de acuerdo, si bien existen fricciones acerca de cuál es el vehículo propicio para los agentes que se ocupen de la vigilancia del paseo marítimo. ¿Serán los patines eléctricos, o segway, anunciados por el Partido Popular, o las bicicletas por las que aboga Ciudadanos?

Los Presupuestos Municipales fueron aprobados este pasado lunes por el respaldo de Cs a las cuentas de Fernández-Pacheco a cambio de la introducción de partidas para cubrir las 66 medidas naranjas que ayer, en un desayuno informativo, Cazorla, junto a los concejales de su formación, Rafael Burgos y Mabel Hernández, por fin presentaron, dividas en varios bloques. Dentro del relativo al "turismo y la cultura", Ciudadanos ha introducido el "servicio de bicicleta para la Policía Municipal en el paseo marítimo".

"No hay ningún dilema", atajó nada más empezar a desgranar esta propuesta Burgos al considerar las bonanzas medioambientales de ambos medios de transportes, así como la mejora de la imagen turística de la ciudad en relación a la seguridad. No obstante, según abundó el concejal, desde Ciudadanos se defenderá la ausencia de contaminación de la bicicleta frente a los segways, que podrían quedar relegados si atiende el PP también al planteamiento sobre eficacia subrayado por Burgos. "Los segway no pueden circular por cualquier vía a diferencia de la bicicleta. Los patinetes eléctricos nos parecen bien, pero apostamos por la bici, más sostenible y más efectiva".

Aunque no está encuadrada dentro de este bloque dedicado al turismo, otra de las iniciativas presupuestarais de Cs relacionadas con el sector que ha recibido críticas por parte del Grupo Socialista es la creación del mariposario del parque Nicolás Salmerón, "mofa" que a Cazorla le recordó a los Refugios de la Guerra Civil y al anillo museístico, "por los que ahora muchos sacan pecho", apostilló. Según abundó el portavoz municipal de Cs, la idea se encuadra en una serie de actuaciones conducentes a recuperar la vida de este pulmón verde, ahora que, además, ha sido catalogado como BIC dentro de la categoría de Parque Histórico, dotándolo de atractivos turísticos y actividades culturales. "El mariposario de Benalmádena recibe 28.000 visitantes al trimestre, por lo que no es baladí". Con una partida de 90.000 euros, el equipo de gobierno se ha comprometido a realizar el proyecto para la ejecución del mariposario, así como la recuperación del Templete de Música para la celebración de conciertos. Planteó ayer Cazorla en la rueda de prensa la mejora de la iluminación y la posibilidad de "vallarlo o no, como lo están el parque de María Luisa (Sevilla), o el Parque del Oeste (Málaga).

Entre las 66 medidas expuestas, además de las ya comentada rebaja del IBI, la plusvalía o la tasa especial para trabajadores y autónomos del ORA, sobresalen el destino de 3 millones para barrios, uno de ellos dirigido a los más deficitarios; las ayudas a alquileres para menores de 35 años en zonas envejecidas o los cheques de formación a parados, así como el aumento en un 20% del presupuesto para la atención a las personas dependientes.