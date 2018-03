"Pretendemos que sea una semana de interés nacional"

El Área de Cultura tiene en nuestra ciudad una proyección enorme, permitiendo estar en contacto constante con decenas de empresas asociaciones culturales, asociaciones, colegios. Ademas de también trabajar en una amplia variedad de sectores. Permitiéndote estar en constante actividad durante todo el año, ya que no solo nos centramos en nuestras fiestas mayores, si no que tenemos que trabajar para toda la sociedad como ya digo durante los 365 días del año

Por primera vez en la historia vamos a realizar un estudio con la ayuda de la universidad y el colegio de economistas"Vamos a efectuar el estrechamiento de nuestra Carrera Oficial ubicada en el Paseo de Almería"

-Explique un poco cual es la intención del Ayuntamiento en la proyección de su Semana Santa a nivel nacional

-Actualmente, nuestra Aemana Santa es declarada de Interés Turístico andaluz y en estos momentos lo que estamos intentando pretender que nuestra semana santa sea de interés turístico nacional. Sobre todo porque pensamos que forma parte de una de las piezas fundamentales del engranaje turístico, cultural y social de nuestra ciudad. Pocas actividades mueven tantas personas como es esta festividad. Ya que participan directamente 15.000 almerienses en que todo ello se pueda llevar a cabo cada año con éxito. Lo que hace que se multiplique en actividad indirecta, mayor actividad en la hostelería, comercio, mas movimiento de personas en las calles, mayor numero de visitantes a la ciudad, si hablamos un poco sobre el aspecto económico. En esta ocasión por primera vez en la historia vamos a realizar un estudio con la ayuda de la Universidad de Almería y el Colegio de Economistas. Una exploración que conlleva una serie de costes pero que del mismo modo se trata de algo bastante serio y riguroso, fundamentado sobre el impacto de esta festividad, pudiendo aportar una gran cantidad de datos que aremos públicos.

-¿Que importancia tiene el fomento de esta festividad para nuestra ciudad y de qué manera se realiza?

-Pienso que es súper importante trabajar en ella ya que quizás como he mencionado antes en el aspecto económica es algo importante para la ciudad. Pero por supuesto sin olvidad esa faceta tan importante y basic para éstas fechas , como son la religiosa y social. Hay personas que la vivirán con mayor o menor intensidad. Pero mas a allá de todo ello, pienso que es algo que une a los almerienses porque quien no conoce a alguien que salga o se encuentre en alguna hermandad. Que salga una tarde a ver una procesión y después se dirija a algún lugar a tomar unas cervezas o bien vivirla intensa mente día tras día. Algo que critico son esos comentarios que se suelen oír de porque el ayuntamiento ayuda económicamente a las cofradías y hermandades. Ya que si nos ponemos a analizar nuevamente económicamente hablando nos aporta muchísimo y es gracias al trabajo de todas las personas que están en ellas que cada año puedan procesionar por nuestras calles.

-¿Es satisfactoria la aportación para el avance de nuestra Semana Santa?

-Para todos y cada uno de nosotros nosotros, es dinero que esta bien invertido. Para una mayor información y prueba de ello es que en el año anterior la aportación 95.000 y para este año se ha aumentado a 120.000. E incluso podría añadir que en la medida de lo posible y si la economía nos lo permite, el ayuntamiento de nuestra ciudad elaborara en sus futuros presupuesto un aumento de las aportaciones. Y si todo sale bien, que estoy seguro de ello, el próximo año cuando finalicen las obras de la plaza vieja. Cederemos el local municipal donde ahora mismo se encuentra el grupo municipal socialista, e la plaza Bendicho, donde anteriormente se encontraba la Concejalía de Medio Ambiente.

-¿Hay alguna novedad para este año?

-Para este año vamos a efectuar el estrechamiento de nuestra carrera oficial, en el paseo de Almería. Haciendo que sea algo mas cálida para que no se vean esa amplitud entre los cortejos y las personas. Eso si no podemos excedernos demasiado, ya que por las mañanas hay un amplio trafico de servicios públicos y de caminos de carga y descarga de mercancía para los comercios de la zona. Todo ello lo hemos debido de tener en cuanta antes del comienzo de la puesta de gradas. Y también vamos a vestir la plaza de la catedral ademas de delimitar las zonas para que las personas no interrumpan el paso de las hermandades y tampoco se ven afectado el publico por el paso de ellas. También vamos a unificar los programas que se reparten. Ya que años anteriores realizaba uno la entidad de Cajamar y otro el Ayuntamiento. Esta vez se tratara de un único librillo en forma de sabana. Ademas de continuar con la app para seguir de forma telemática el recorrido de todas las procesiones

-¿Podría hacer un balance respecto años anteriores?

-Yo pienso y creo que nuestra semana santa mejora año tras año y prueba de ellos es que ya no hay tanta gente como antes que decía de irse fuera a ver otras semanas santa durante un periodo largo de la semana. Pero claro para obtener unos datos palpables, habrá que esperar a que pase la semana santa y se terminen de recabar los datos del estudio que vamos a realizar.

-¿De que manera trabaja su área para promocionar la cultura en el interior de la capital?

-Si me pongo a hablar de cultura en general estamos realizando una apuesta importante para traer a artistas de nivel internacional, como es crear el cultural fest, o traer al grupo Il Divo donde ya se han vendido mas de el cincuenta por ciento de sus entradas. Hemos tenido ademas que aportar mas de 25.000 euros para evitar la desaparición y mantener las jornadas de teatro de siglo de oro. Que cumplen nada menos que 35 años que se dice pronto. Y ha sido ahora cuando a perdido la ayuda por parte de la junta de Andalucía. Cada tres meses pretendemos abrir las puertas del teatro Apolo y el auditorio de manera gratuita para fomentar el desarrollo de esos grupos de jóvenes que están iniciándose en el mundo de la música por ejemplo y tengan ese impulso económico que tanto se necesita.

-¿Qué mejoras quedan por hacer?

-Muchas. De hecho estamos aquí para eso. Pero nos tenemos que ajustar a un presupuesto limitado. Lo más importante para nosotros ademas de mantener todas las fiestas y tradiciones, es introducir innovaciones. El ayuntamiento no va a parar de trabajar en realizar mejoras siempre colaborado, dialogando y caminando juntos de la mano de la agrupación y hermandades. Ya que no vamos a ser nosotros los que demos el paso sin un consenso entre todos para entrar en algún tipo de diferencia. Debido a que nos estamos jugando mucho si lo que pretendemos es llegar a ser de interés turístico nacional

-Para finalizar, ¿hay algún objetivo que se haya puesto a corto plazo?

-Mi objetivo personal es sacar una programación cultural para todos los gustos y edades. Me gusta hacer un especial hincapié en la gente joven, hacerles llegar la cultura es algo muy bueno que te llena en las etapas de la vida de la infancia y adolescencia. Lo veo como algo básico en la educación de la persona. Queremos romper con el típico pensamiento de que al teatro o auditorio solo van las personas mayores de 35 años. De la manera que acabo de mencionar, ya que los menores de esa edad también pueden disfrutar, y mucho de nuestra programación cultural. Sin el objetivo electoral como alguien puede pensar. Porque una persona de 60 años o una de 20 acude a las unas. Pero una de 14 o 16 aun no puede hacerlo y nosotros fomentamos desde aquí a de esa parte de la ciudadanía en la educación y visión del mundo.