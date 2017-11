Prisión por abuso sexual de una amiga que se había emborrachado

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado por sendos delitos de abusos sexuales a penas de diez meses y dos años de prisión, respectivamente, a dos hombres que aprovecharon que una conocida se había emborrachado cuando celebraba su cumpleaños para tener relaciones con ella. La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso Efe, señala que la víctima se encontró con el acusado L.W.G.M. durante la mañana del 10 de enero de 2007 en una calle de la capital almeriense y le invitó a su cumpleaños en casa de unos amigos.

La mujer, que cumplía 19 años, acudió sobre las 19:00 horas a dicha vivienda, donde se encontró con L.W.G.M., el también procesado E.J.L.B., y un tercer hombre que presuntamente también abusó de ella pero que murió antes del juicio.

Según el fallo, la víctima tomó una "gran cantidad de whisky" que había llevado E.J.L.B., lo que provocó que se sintiera "mareada y desorientada". Esta circunstancia fue aprovechada por los acusados para llevarla a una habitación y abusar de ella.

Durante su declaración en la vista oral, la mujer relató que "no había tomado nunca copas y no estaba acostumbrada a beber" y que en un momento dado "empezó a notar que no escuchaba lo que hablaban entre ellos -los acusados-". Manifestó que ante los abusos sexuales por parte de E.J.L.B., "no podía ejercer resistencia porque estaba ida, se encontraba muy débil" y que "perdía y volvía a recuperar el conocimiento, pero no quería hacer el amor con él".