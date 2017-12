Prisión por colarse en casa de su ex, que se tiró por la ventana para escapar

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a once meses de prisión a un hombre que se coló en casa de su expareja, que escapó de él tirándose por la ventana tras recibir una paliza. La sentencia, consultada por Diario de Almería, recoge que el acusado N.G.G., había sido condenado en octubre de 2011 por un delito de lesiones y otro de amenazas a penas de prisión y órdnes de alejamiento durante dos años respecto a la que entonces era su pareja. Así las cosas, sobre las seis y media de la madrugada del 12 de julio de 2016, el acusado se encontraba cerca de la vivienda familiar en la que se encontraba su exmujer cuando observó que su hijo mayor abandonaba el inmueble, ubicado en el Poniente almeriense. De esta forma, aprovechó para entrar en el domicilio por la ventana de la habitación de su hijo y se dirigió hacia el dormitorio de su expareja, encontrándose allí con la mujer, que estaba acostada. Entonces se dirigió hacia ella y le dijo que "tenía hasta mediodía que volviera su hijo y que ahora sabría lo que es pegar". Tras esto y guiado por el "ánimo de menoscabar su integridad física" le dio cabezazos, la cogió por el pelo y la golpeó por todo el cuerpo.

La víctima logró zafarse del acusado y aprovechó que éste había salido del dormitorio para intentar huir pero como el acusado se había apoderado de las llaves de la vivienda de forma previa, se tiró por la ventana de su dormitorio, que da a la calle, y acto seguido solicitó ayuda a un vecino. La mujer sufrió diversas lesiones como la fractura del calcaneo derecho, contisiones múltiples, hematomas, excoriaciones, etc., por los que tuvo que recibir tratamiento farmacológico continuado y rehabilitación. La víctima, que tardó 150 días en curarse, tiene en la actualidad un "tobillo drecho doloroso muy leve" como secuela de la agresión. Por estos hechos, N.G.G. ha sido condenado a once meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer, por el que también se le impone la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante dos años. También tendrá que pagar a la mujer una indemnización de 8.100 euros. Ha sido absuelto de un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer al no haber quedao acreditada una "reiteración de actos violentos hacia la perjudicada".