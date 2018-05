Prisión para el detenido que cambiaba los alimentos solidarios de la ONG por sexo

El voluntario de una ONG de Vícar (la Iglesia Evangélica de la localidad explica que no está relacionado con ella) detenido por reclamar favores y relaciones sexuales a personas en situación de "vulnerabilidad extrema" a cambio de comida ha quedado encarcelado provisionalmente y sin fianza, tras prestar declaración ante el juez.

Fuentes de la Comandancia de Almería han informado que el detenido fue conducido a primera hora de la mañana de ayer a la Ciudad de la Justicia de Almería, donde declaró en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería.

La Iglesia Evangélica de Vícar asegura detenido no forma parte de su comunidad

El hombre presuntamente defraudó 4.300 euros en alimentos que debía repartir y que sin embargo guardaba en su cochera. Así lo explicó el cabo Francisco Javier Pajuelo, responsable de la operación Asuero, que ha permitido el arresto de este vecino de 63 años de Vícar como presunto autor de un delito contra la libertad e indemnidad sexual y otro de apropiación indebida, y la investigación de su mujer y el responsable de ONG por apropiación indebida.

Explicó que la denuncia presentada en el mes de enero por una beneficiaria del Programa de Ayuda Alimentaria fue la que permitió poner en marcha la operación, ya que la mujer relató cómo hace tres años había accedido a mantener relaciones sexuales con V.G.H.M.

La denunciante indicó el nombre de otras posibles víctimas y la Guardia Civil solicitó al Banco de Alimentos y la Subdelegación de Agricultura los listados de beneficiarios del Programa de Ayuda Alimentaria que recibían los alimentos a través de esta ONG.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de almería ha querido condenar enérgicamente los supuestos hechos relacionados con la distribución de alimentos a través del Fondo Europeo de Ayuda a las personas desfavorecidas (FEAD), que han llevado a la detención de un vecino de Vícar. A través de un comunicado han mostrado su solidaridad y apoyo con las mujeres que hayan podido ser víctimas. Y además advierten de que desde el Colegio se viene manifestando reiteradamente su desaprobación con la cobertura de necesidades básicas de las personas a través de circuitos ajenos a los sistemas públicos de protección social. Tal y como está concebido el FEAD, en la práctica no hay garantías de cumplimiento de los derechos de privacidad, equidad y dignidad que requiere la atención a personas en situación de dificultad. Unos fondos que, por añadidura, insisten, no dejan de ser dinero público que no pasa a gestionarse desde servicios atendidos por profesionales que tienen la competencia necesaria para llevar a cabo la tarea y que están sujetos al ordenamiento jurídico como empleadas y empleados públicos, y al Código Deontológico en calidad de colegiados. Reducir la atención social a caridad ejercida por personas que no son profesionales, y alejada de las garantías de la intervención profesional, deja a los más vulnerables en una desprotección absoluta.

Efectivos del Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Infoca. trabajan en la extinción de un incendio forestal que se detectó poco antes de las 05:20 horas en el barranco Cortijo de la Viña de Rioja. Las llamas quedaron controladas a media mañana. El incendio ha afectado fundamentalmente a matorral y monte bajo. Se investigan las causas del siniestro.

La Asamblea de IU de Almería se ha reunido para tratar los pasos dados en la confluencia local y la rendición de cuentas del Grupo Municipal de IU. La reunión comenzó explicando los últimos pasos dados desde IU con los partidos Podemos y EQUO de cara a la confluencia local para las municipales de 2019. La Asamblea de IU de Almería es el máximo órgano de la organización.

Técnicos de Endesa trabajaron durante toda la jornada del miércoles en la reparación de una vería que dejó a más de mil clientes sin suministro en la capital. Según publicó Diario de Almería, la avería en la red de media tensión se produjo en la subestación Belén, en la línea de La Molineta, por lo que afectó al barrio de Los Ángeles, Piedras Redondas y colindantes.