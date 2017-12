Prisión por elaborar falsos contratos para regularizar a inmigrantes

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha condenado a penas de entre 7 meses y dos años y medio de cárcel a dos acusados de confeccionar falsos contratos para regularizar a inmigrantes. La sentencia, consultada por Diario de Almería, recoge que entre los meses de octubre y diciembre de 2010, los acusados A.M. -que no ha podido ser oído en declaración como imputado- y S.B. contactaron con A.C.N., quien les ofreció la posibilidad de facilitar la regularización de su situación legal en España a cambio de precio, entregándoles contrato de trabajo con el fin de ser incorporados a un expediente administrativo sobre concesión de permiso de trabajo y residencia por causas excepcionales. Tras recibir mil euros de A.M., quedando 500 euros pendientes para cuando se obtuviese el permiso de residencia, y 1.100 euros de S.A., A.C.N. confeccionó dos contratos de trabajo de duración elaborados de la misma forma, simulando ser otra persona, un empresario. Dichos contratos fueron presentados a la Subdelegación del Gobierno junto a una solicitud de permiso de trabajo y residencia, sin que haya quedado acreditado que S.B. tuviera conocimiento de que su contrato no era legítimo. Por otro lado, en octubre de 2010 el acusado K.N. le proporcionó sin mediar precio a la acusada F.E.H. otro trabajo de duración determinada en impreso de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en lo que imitaba la firma de un segundo empresario, que fue presentado de la misma forma que los anteriores ante la Subdelegación, sin que haya quedado probado que F.E.H. tuviese conocimiento de que era falso. Por último, en noviembre de 2010 una persona no identificada entregó a M.H, otro contrato confeccionado de la misma forma que los anteriores a cambio de mil euros. En dicho documento se había imitado nuevamente la firma de un empresario y M.H. tampoco sabía que era ficticio.