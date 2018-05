Profesionales sanitarios dicen 'basta ya' a las agresiones

Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, administrativos, responsables políticos... Cientos de profesionales sanitarios se han concentrado a las puertas de todos los centros de salud de la provincia para decir basta ya a las agresiones que han sufrido en la última semana tres compañeros. "Respeto", "No me grite", "No me amenace", "No a las agresiones", son algunos de los mensajes que se han podido leer en las pancartas de los profesionales. La última agresión tuvo lugar la mañana del pasado jueves en el centro de salud de Abla, cuando un paciente comenzó a dar puñetazos al médico de Atención Primaria al que rompió la camisa, tal y como han detallado desde el Sindicato Médico de Almería (Simeal), quien ha añadido que ante esta situación intervino la técnico de rayos X, que también fue agredida. Los profesionales "exigimos a las administraciones la adecuada protección de sus profesionales evitando aglomeraciones y consultas masificadas". El Distrito Sanitario Almería también ha mostrado su enérgica repulsa y condena ante esta agresión. Desde el momento en que se produjeron los hechos el Distrito Almería ha puesto a disposición de los afectados, una técnico de radiodiagnóstico y un médico, todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica, según recoge el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.

El Distrito Almería manifiesta su más absoluto rechazo a este tipo de conductas, que carecen de cualquier justificación. Su dirección ha convocado mañana concentraciones de apoyo a los profesionales agredidos, que tendrán lugar en la puerta de los centros de salud y consultorios del Distrito. Los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud solicitarán que la agresión sea considerada como un delito de atentado, lo que implicaría la condena a prisión del agresor.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión. La Consejería de Salud condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia pueden justificarse este tipo de actuaciones.