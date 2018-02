Proyectan ampliar la desaladora de Cuevas y lograr 15Hm3 más de agua

A grandes males, grandes remedios. A los agricultores de la Comarca del Almanzora no les queda otra que agarrarse a este viejo refrán como si se tratara de un clavo ardiendo. A la persistente sequía que asfixia el sureste de España desde hace dos años se le sumó, a finales del pasado mes de agosto, la suspensión del trasvase procedente del Negratín. Además, entre las alternativas para obtener nuevos recursos hídricos no se contempla, a corto o medio plazo, los procedentes de la desaladora de Villaricos, destrozada por la riada de 2012, pues su posible arreglo está inmerso en una maraña legal del que no se atisba una fácil solución. Y tampoco disponen del trasvase Tajo-Segura, que aportaba 20 hectómetros.

Ante este panorama, Aguas del Almanzora SA ha decidido coger el toro por los cuernos y empezar a mover ficha con recursos propios. Estos regantes poseen un proyecto para ampliar la actual desaladora que gestiona la Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de Cuevas del Almanzora, que posee una capacidad cercana a los 10 hectómetros cúbicos, para generar otros 15 hectómetros de agua desalada y que alcance una capacidad total de 25.

Aguas del Almanzora celebrará Junta General el 5 de abril para ampliar capital en 5,6 millones

Este proyecto requiere una inversión de alrededor de 30 millones de euros, según las estimaciones de Aguas del Almanzora, cuyo presidente, Javier Serrano, estima que podría estar culminado en un plazo de un año y medio "si todo va bien".

Serrano explica que para que la iniciativa llegue a buen puerto se está trabajando con la Administración para que puedan recibir ayudas a la hora de financiar esta ampliación, pues se trata de un presupuesto muy elevado, así como para agilizar en todo lo posible los trámites y autorizaciones pertinentes, pues esta comarca no puede permitirse el lujo de esperar a que las soluciones caigan del cielo.

El objetivo de Aguas del Almanzora pasa por conseguir un 'colchón de seguridad' de entre 30 y 40 hectómetros cúbicos de agua. "Tenemos que tener unas garantías de disponibilidad de agua, no podemos estar permanentemente en la situación en la que nos encontramos", señala Serrano.

Dentro de ese margen de seguridad se incluyen estos 15 hectómetros cúbicos que prevé generar la comunidad de regantes. Sin embargo, no pueden contar con una sola gota de agua de la desaladora de Villaricos, pues le ofreció a Acuamed la posibilidad de arreglarla, pero les dijeron que era imposible jurídicamente. Con todo, les han prometido que en un plazo de dos años estará en funcionamiento nuevamente para que pueda aportar los 15 hectómetros cúbicos para los que fue construida y que costó más de 77 millones de euros.

Para apuntalar lo antes posible ese 'colchón de seguridad' de recursos hídricos, Aguas del Almanzora también tiene un anteproyecto para levantar una nueva planta desaladora en el Bajo Almanzora, como ha anunciado ya en varias ocasiones la Mesa del Agua de Almería, con el objetivo de producir 30 hectómetros cúbicos anuales, para lo que espera tener el compromiso de la Junta para que sea una realidad lo antes posible mediante fórmulas de colaboración público-privada.

Como paso previo a la puesta en marcha de estos proyectos, Aguas del Almanzora tiene previsto ampliar su capital social en algo más de 5,6 millones de euros. Este será el primer punto del orden del día de la Junta General Extraordinaria que celebrará el próximo 5 de abril en su sede, en Huércal-Overa. Para ello, propone una serie de aportaciones dinerarias y la creación de 12.000 acciones sociales, nominativas, indivisibles y acumulables, de 474 euros de valor nominal cada una de ellas, con los mismos derechos que las preexistentes.

Javier Serrano indica que esta ampliación de capital vendrá a financiar los anteproyectos y estudios técnicos para la puesta en marcha de estas iniciativas y también para poder sufragar la puesta en marcha nuevamente de pozos, en muchos casos abandonados hasta ahora, cuyo agua se pueda mezclar con el resto de recursos para poder garantizar su uso para riego.

"En esta época del año se necesita menos agua, por eso, a pesar de que seguimos con las restricciones, parece que se aprecian menos los daños; sin embargo, este año los agricultores de la Comarca del Almanzora han sembrado en torno a un 30% menos de superficie en la zona, lo que supone unas 8.000 hectáreas de cultivos, por miedo a futuras pérdidas", asegura el presidente de Aguas del Almanzora, que apunta que los daños se agravarán a partir de primavera y verano si la situación de falta de agua persiste.

A ello se une el hecho de que, en el caso de los árboles frutales, el mayor daño se observará en la campaña del próximo año.