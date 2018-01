El Puche tiene abiertos otros 10 procesos de desalojo por ocupación ilegal de casas

Los vecinos de El Puche han vuelto a reunirse. Ya han avisado por activa y por pasiva que no cesarán en su empeño para que las administraciones cambien el entramado socioeconómico de la zona, empezando por cosas tan simples como una mejor limpieza o alumbrado público (que corresponde al Ayuntamiento) y otras más espinosas como los desalojos (en este caso referente a la Junta).

El barrio tiene en la actualidad una decena expedientes abiertos por ocupación ilegal, por lo que siguiendo la normativa vigente se debería proceder a su desalojo en próximas fechas, y medio centenar más por mal uso o no ocupación de las casas por quien la tienen adjudicadas.

Ya se han producido desalojos a pesar de la oposición de los vecinos. Una familia de cuatro miembros -con dos hijas menores- fue desalojada de una vivienda por la que pagó 20.000 euros hace dos años y medio. La familia argumentó que la compró sin tener conocimiento alguno de la ilegalidad. Sobre el asunto de la vivienda giró parte de la asamblea que los vecinos de la barriada de El Puche mantuvieron en la tarde de ayer. Los vecinos entienden que no es de justicia que se eche de sus casas a familias con pocos recursos entendiendo que entraron a sus domicilios creyendo que el proceso de alquiler o comprar era legal. Estas viviendas no pueden entrar al mercado bajo ningún concepto puesto que la Junta de Andalucía es la poseedora de su titularidad a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). "La Junta de Andalucía no puede permitir que familias que respetan los causes establecidos se vean perjudicados por otros que al margen de la Ley lo hace. Encima con un mercado negro detrás. Tenemos que trabajar en un listado de demandantes de vivienda.", explica Antonio Martínez, actual delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, argumentando que "lo que hace la Consejería es cumplir con la legalidad y velar por quienes respetan la Ley en los procesos de adjudicación de viviendas. Tenemos que ser responsables en el ejercicio de nuestras competencias".

Los vecinos han programado una nueva manifestación para este mismo mes. El próximo 17 de enero volverán a recorrer las calles de la capital.

Los vecinos piden una comisión de vecinos en la Junta, un plan de inversiones entre las distintas administraciones y la mejora de la red de alumbrado público y saneamiento. Critican que "las agresiones desde los poderes públicos a los vecinos de El Puche han sido constantes". Denuncian "nula inversión en alumbrado público, calles, zonas verdes, limpieza, retirada de una línea de transporte público" y, argumenta, que sobre todo "han brillado por su ausencia las políticas de empleo en un barrio con una de las tasas de desempleo más altas de Andalucía". Sostienen que más allá de "la caridad asistencialista, que también se ha visto recortada, los poderes públicos (Ayuntamiento, Junta y Gobierno central) están llevando al barrio a una situación social insostenible con sus políticas".