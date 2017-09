El Puche se levanta en pie de guerra por el desalojo de cuatro familias

Los vecinos de El Puche se lanzaron a la calle este miércoles para protestar e intentar evitar el deshaucio de cuatro familias que residen en pisos de los portales 9 y 13 de la avenida Mare Nostrum. Los afectados recibieron la notificación de desalojo el viernes de la semana pasada y el mes que viene tienen que abandonar sus viviendas si nada lo impide. Aseguran que un día antes de concentrarse ante la Oficina de Rehabilitación de El Puche , intentaron reunirse con una letrada de la Junta de Andalucía, propietaria de los inmuebles en los que residen en régimen de alquiler, para buscar soluciones pero que no obtuvieron una respuesta de ella.

Mantienen además que la administración regional les da como única opción la compra de los pisos por unos 21.000 euros. "No tenemos dinero para pagar la luz, el agua... y nos quieren echar a la calle. Vivimos de fregar escaleras, de lo que sea, no tenemos nada, ¿cómo vamos a quitarle 30 euros para no darle de comer a nuestros niños?".

Entremezcladas entre sí, esas eran parte de las afirmaciones y preguntas que se hacían los afectados y las personas que los apoyaban. "No queremos a esta gente -en referencia a la Oficina de Rehabilitación-, desde que vinieron nos tienen la vida amargada", añade otra vecina mientras el resto reclama a gritos la mediación del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco. Afirman asimismo que en otros inmuebles cercanos, conocidos como los del `Huevo Frito', "las cocheras y los pisos son de los vecinos pero no se pueden vender, pero una chica que trabaja para la Junta vendió tres cocheras y una vivienda y nosotros no lo podemos hacer. Desde la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, únicamente se ha indicado a este periódico que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) está tramitando dos expedientes por ocupación sin título en El Puche