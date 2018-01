El Puche protestó ayer por Almería, pero en breve lo hará en Sevilla

Llegará el día en que tengan que escucharles. Porque no solo quieren evitar desalojos, algo que a las administraciones a veces le es intangible, salen a la calle para reclamar unas condiciones dignas para su barrio, y ahí todos deben arrimar el hombro. Y en eso no hay duda de que tienen la razón. El Puche ha venido experimentando una involución que lo convierte en una de las zonas más vulnerables de la provincia. Sin embargo, y pese a que los vecinos han pedido citas a todas las administraciones, todavía no se les ha concedido ninguna.

Además, las reivindicaciones serán a partir de ahora más voluminosas, pues se están manteniendo encuentros entre los vecinos de El Puche Norte y Sur para crear un plan conjunto y proponérselo a las administraciones.

Su objetivo es ahora ir más lejos. Hasta Sevilla. El fin, mantener una cita con el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. De momento, en Almería no les hacen caso: "Nos han denegado la entrada a la delegación del Gobierno de la Junta. Alegan que pidamos cita. Pero es que registramos una cita en septiembre, otra en noviembre y la última el 23 de diciembre. Ni por activa ni por pasiva quieren atender a los vecinos de El Puche", explica Antonia María Nieto, representante de los vecinos de la Asociación El Puche.

El recorrido de ayer empezó, como siempre, en el mismo barrio. Con pancartas en la mano, partieron desde la oficina de vivienda de la calle Mare Nostrum. Entraron en la capital por la calle Autovía del Aeropuerto y se presentaron en el Paseo de Almería para solicitar un encuentro con representantes de la Junta de Andalucía en la delegación del Gobierno. No fue posible, como tampoco lo ha sido con el alcalde de la capital tal y como explican.

Sus reivindicaciones abarcan prácticamente todo el abanico de demandas sociales, desde evitar los desalojos que es están produciendo en las últimas fechas, pasando por la mejora de servicios urbanos hasta la incorporación de la zona en un plan que genere empleo.

Y es que no hay que olvidar que El Puche es la zona con más paro de la capital. Un 62% de las personas en edad de trabajar no encuentran un trabajo remunerado. El 43% de los ciudadanos no cuenta con estudios. Es difícil encontrar un empleo estable pues la tasa de ocupados eventuales es alta, con un 84,27%, casi tres veces la media de la capital. De los 7.500 habitantes, más del 70% son inmigrantes, la mayoría procedentes de Marruecos. En cuanto al resto, cerca del 15% de los habitantes de la zona son de etnia gitana.

En el último estudio que la administración regional aplicó en la zona (Inmigrados al límite), un 41% de los habitantes decía tener un contrato escrito, el 45,4% verbal y el 13,6% no dispone de contrato. De este documento se extrae que El Puche es el barrio de la capital donde más inmigrantes sin contrato hay. Pero, entre quienes declaran tenerlo, al 81,5% le dura 12 meses, el 8,2% dice que su contrato está firmado como mínimo por seis meses y el 4,8% por ocho meses. El estudio ponía de manifiesto que existe una alta inestabilidad, puesto que sólo el 2,1% tiene un contrato por más de un año. El resto debe renovarlo cada año o menos. En consecuencia, sólo disfrutan, de manera general, de una vivienda estable el 39% de los inmigrados (propietarios e inquilinos con contratos de más de un año), cifras que ascienden al 56,3% en El Puche.

Durante estos días se han sucedido las manifestaciones y los escritos por parte de los vecinos de El Puche que se niegan a que desahucien a vecinos y piden un plan de inversiones en el barrio que lo saque de la marginación.

'La Lucha del Puche' ha presentado a las administraciones un escrito en el que explican cómo el barrio se ha "ido deteriorando hasta límites extremos". Argumentan que "el barrio no está en ninguna agenda de las distintas administraciones que deberían de haber hecho de este barrio una comunidad habitable de ciudadanos en plenos derechos y deberes".

Además, critican que "las agresiones desde los poderes públicos a los vecinos de El Puche han sido constantes y en los últimos años se han incrementado". Los vecinos, en este sentido, denuncian "nula inversión en alumbrado público, calles, zonas verdes, limpieza, retirada de una línea de transporte público" y, argumenta, que sobre todo "han brillado por su ausencia las políticas de empleo en un barrio con una de las tasas de desempleo más altas de Andalucía". Sostienen que más allá de "la caridad asistencialista, que también se ha visto recortada, los poderes públicos (Ayuntamiento, Junta y Gobierno central) están llevando al barrio a una situación social insostenible con sus políticas".

n las últimas tres décadas, la capital ha perdido un tercio de zonas vulnerables según el informe de Fomento. Hay barrios que han mejorado, pero otras zonas que han empeorado. El Zapillo ha entrado en el mapa de barrios desfavorecidos del Ministerio de Fomento aunque lo hace nivel de riesgo bajo. Ha influido el envejecimiento de su parque de viviendas, una población también envejecida y con escasas retribuciones en pensiones y un aumento de inmigración con recursos económicos bajos. También lo hace la plaza de Toros y su entorno, el barrio San Félix y parte de Los Ángeles.

En el centro y oeste de la capital hay grandes zonas que han dejado de ser vulnerables tales como Chocillas, Los Molinos o el barrio de El Diezmo así como la mayor parte del barrio de Torrecárdenas. La calle Iniesta marca el límite entre unas zonas y otras. En el sur, también mejoran su situación el Tagarete y las 500 Viviendas, que han dejado de aparecer en el mapa elaborado por el Ministerio de Fomento.

Junto al Casco Histórico también dejan de ser vulnerables la calle General Luque y su entorno.

Aun así, el caso más llamativo lo plantea el barrio de El Zapillo. Su nivel de vulnerabilidad es bajo. Lo delimita un espacio formado desde casi Las Almadrabillas, pasando calle Vivar de Téllez, insertándose hasta el norte en calle República Argentina, calle Segovia, Guatemala y de ahí hasta calle Burgos, abarcando un espacio hasta la Avenida de Madrid. El límite es la Avenida del Mediterráneo hasta el Palmeral.

En cuanto a la zona centro de la capital, la Plaza de Toros ha entrado de lleno. La delimitación parte desde la Avenida Federico García Lorca llegando a calle Prim, Parra y calle Alfareros.La Calle Alfarerías, Restoy, Calle Calvario, Cucarro, Palma o Silencio. Cercano a la zona se encuentran nuevas como calle Canteras, Serafín o María Guerrero (cercanas a calle Murcia).