El Puche recoge 30.000 firmas de apoyo por vecinos multados por protestar cortes de luz

Juan y Manuel son dos pensionistas del barrio El Puche que han sido multados, 1000€ cada uno, en aplicación de la Ley Mordaza mientras denunciaban los innumerables cortes de luz que sufre el barrio desde hace meses.

El pasado 4 de enero, varios vecinos y vecinas salieron de forma espontánea para quejarse de las consecuencias que sufren por los cortes de luz (imposibilidad de hacer la comida en viviendas con vitrocerámica, no poder hacer uso del agua caliente, daños y roturas de electrodomésticos, descomposición de alimentos, tareas comune, etc.) que obstaculizan poder tener unas condiciones mínimas de vida. En el caso de Juan la situación es más grave aún ya que por cuestión de salud su mujer necesita del suministro eléctrico para poder tener activa la máquina de oxígeno que requiere.

Según varios testigos, al lugar de la concentración se acercaron varios agentes que, tras comprobar que la reunión no estaba convocada oficialmente y que había más de 20 personas, preguntaron por los organizadores. El grupo contestó que nadie había convocado nada, que tras el último corte de luz habían salido a la calle fruto del cansancio y de la indignación.

Uno de los vecinos relata que los agentes preguntaron al grupo si alguien cobraba algún tipo de prestación, a lo que Juan y Manuel respondieron que eran pensionistas. Acto seguido les interpusieron a ambos una multa de 1000€ cada uno en base al artículo 37.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana, más comúnmente conocida como Ley Mordaza.

La Asociación de Vecinas y Vecinos El Puche ha mostrado su indignación al respecto, "la Ley Mordaza no entiende de nada, no entiende de edad, ni salarios y mucho menos de los derechos sociales más básicos. Entendemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado deberían estar para proteger nuestros derechos y encauzar la protesta, no para multar a dos pensionistas que salieron a la calle junto a 50 personas más para reclamar sus derechos. Estamos ante unos actos de represión desmedida."

A ambos se les imputa por "graves desórdenes públicos, negativa a identificase y participación en la organización de la concentración". Juan y Manuel con mucho miedo e incertidumbre pero con el apoyo de varios colectivos sociales y del vecindario, han interpuesto alegaciones contra el expediente sancionador ya que, según ellos y los testigos, los hechos de los agentes no se ajustan a la realidad de lo que sucedió.

Actualmente están preparando campañas así como movilizaciones en toda la provincia contra la actual Ley de Seguridad Ciudadana.

Otra de las iniciativas contra esta sanción ha sido una campaña para recopilar firmas a través de la Plataforma Change.org que esta va a ser entregadas en la Subdelegación del Gobierno en Almería junto a las declaraciones de los testigos. Sólo en una semana 26.029 personas han mostrado su apoyo para que se retiren las multas a los pensionistas así como mostrar el rechazo contra la Ley Mordaza.