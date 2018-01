Puesta de largo en Fitur de Almería como candidata a Capital de la Gastronomía

No solo almerienses pedirán a la Federación Española de Hostelería y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo que se decante por la candidatura de Almería. Este apoyo se completará con Enríquez Sánchez, cocinero de Canal Sur, así como otros profesionales de repercusión nacional e internacional como José Luque, chef ejecutivo del Hotel Palace; Jesús Almagro, noveno mejor chef del mundo por el Bocuse d'Or; Luis Arévalo, chef del restaurante Kena de Madrid, embajador de la cocina del Amazonas y uno de los mejores chefs de cocina Nikkei de Europa; Miguel de la Fuente, del Hotel Intercontinental; Joaquín Felipe, del Florida Park Retiro; o Ricardo Sanz, tres estrellas en sus diferentes restaurantes Kabuki.

Murcia y Zamora, posibles rivales

Almería avanza como única aspirante a la capitalidad gastronómica de 2019. Pero solo por ahora. La fecha de presentación de candidaturas todavía permanece abierta, y quedan meses por delante. No será hasta el 17 de octubre cuando se cierre el 'cartel', si bien surgen comentarios sobre otras posibles propuestas como Murcia y Zamora, a las que la concejal de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, prefirió no hacer referencia directa ayer al ser pregunta por ciudades rivales. La responsable municipal atajó la "rumología" explicando la importancia que para cualquier municipio tiene el convertirse en la sede nacional de la gastronomía por lo que entiende como lógico que otras ciudades se lo planteen, "pero puede que, al final, no den el paso. Por ahora, la única candidatura oficial es la de Almería", amagó.