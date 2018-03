Punto de inflexión para relanzar la Plaza como "centro comercial especializado"

La sesión plenaria que ayer celebró el Ayuntamiento de Almería constató la evidencia de que el horario vespertino del Mercado Central no ha conducido, por el momento, al esperado impulso de este comercio tradicional minorista, que encara un punto de inflexión a través de una serie de medidas que el equipo de gobierno está dispuesto a poner en marcha con el objetivo de relanzar la Plaza como "centro comercial especializado", según anunció durante el debate la concejal del ramo del PP, Carolina Lafita.

Una hora de parking gratuito, wifi público, actividades de dinamización y la apertura del Mercado por las tardes son las acciones más destacadas que desde noviembre están en activo. Sin embargo, no "son suficientes". Incidieron en ello los grupos de la oposición, que planteaban una cuestión que no pocos se hacen: ¿Por qué el Mercado de Los Ángeles funciona y el Central, no?

El interrogante fue lanzado ayer al aire del Salón de Plenos, justo cuando la Corporación aprobó, por unanimidad, la rebaja de las tasas a los vendedores: un 20% lineal para el centenar de barracas abiertas y el 50% para aquellos comerciantes que han apostado o se sumen a la apertura de la Plaza por las tardes.

Este aliciente económico, que podrá ser aplicado en los recibos correspondientes a verano, una vez entre en vigor la modificación de la ordenanza, irá acompañado de un cambio de planteamiento de la fórmula comercial al objeto de atraer la clientela ansiada. La idea, sobre la que abundó Lafita y que avanzaba hace escasos días este periódico, es relanzar la Plaza como un espacio donde poder comprar productos frescos, pero siendo "más que un habitáculo", entendiéndolo como punto de referencia del comercio del centro, así como un recurso turístico y cultural. El primer paso será permitir el cambio de tipología de los puestos, con nuevos productos novedosos y diferentes de la carne, pescado o verduras, sectores en los que los propios comerciantes entran en excesiva competencia los unos con los otros. El Ayuntamiento permitirá, además, reducir el tamaño de los puestos con la intencionalidad de fomentar dicha variedad y sacará a licitación las barracas libres, valorando a la hora de su adjudicación la oferta sea complementaria, atractiva y novedosa.

A propuesta del Grupo Socialista, y con el respaldo del resto de la oposición, el equipo de gobierno creará una "mesa de trabajo" o "comisión" en la que, con presencia de los vendedores, será analizado un plan de actuaciones. El portavoz de Cs, Miguel Cazorla, refrescó, a modo de aperitivo para esta comisión, la cuarta planta contemplada en el proyecto de reforma que, destinada a ser un contenedor de actividades de ocio y culturales, con exposiciones permanentes e itinerantes y proyección de películas, fue suprimida de las obras, así como el centro comercial abierto. La viceportavoz socialista, Carmen Núñez, quien puso objeciones al "regateo" de las tasas al considerarlas no ajustadas a los compromisos del PP, recordó la moción de su partido con 17 medidas de respaldo a los mercados de abastos.