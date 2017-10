"Queremos estar en el Puerto-Ciudad con un laboratorio de ideas abierto"

Meticuloso, paciente y de carácter conciliador, José Díaz Torres lleva al frente del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA), cien días como decano, liderando un equipo heterogéneo donde tienen representación profesionales de distintas zonas de la provincia, edades, experiencia y perfiles, y donde también la presencia de mujeres ha cobrado su debido protagonismo.

-Llegó a decano el 16 de junio con el propósito de mantener una línea continuista sobre la labor desarrollada antes por el COAA, pero también de marcar sello personal. ¿Qué aspectos pueden notarse ya del mismo y hacia dónde quiere dirigir al Colegio?

-Somos un equipo que tiene muy claro su objetivo primordial que es trabajar en defensa del interés general de los arquitectos y por su reconocimiento en la sociedad. En esta línea se ha trabajado durante los últimos años y, a partir de aquí, surgen distintas líneas de acción que dependen de las necesidades y posibilidades de cada momento. Por ejemplo, durante los últimos años, la crisis en el sector ha derivado en una generalizada falta de trabajo de los arquitectos que, junto con el visado telemático, ha distanciado, física y emocionalmente, al colegiado de su sede. Este hecho ha sido especialmente puesto de manifiesto por numerosos colegiados durante las pasadas elecciones; los mayores lo añoraban y los jóvenes lo necesitan para poder compartir experiencias. Por ello, nuestros primeros esfuerzos están siendo dirigidos a programar diferentes actividades profesionales, técnicas, culturales y sociales para que la sede colegial sea un punto de encuentro. De los colegiados y la sociedad en general. Como muestra, la semana cultural que hemos organizado entre los días 2 y 5 de octubre con motivo del Día Mundial del Hábitat y la Arquitectura. Respecto la segunda pregunta, quiero dar continuidad y consolidar el gran trabajo hecho hasta ahora en lo referente a la gestión y servicios colegiales, defensa de la profesión y posicionamiento en la sociedad y mejorar en comunicación e implicación del colegiado.

-Uno de los objetivos es hacer más presente a los arquitectos en la sociedad almeriense, impulsando asuntos de interés como la integración urbana del ferrocarril. ¿Era necesario volver al debate sobre dónde situar la estación, soterramiento sí o no…? ¿

-Sí, era necesario y la muestra la tiene cuando, en las jornadas que organizamos junto con la Mesa de Defensa del Ferrocarril, se puso de manifiesto que todavía existen serias discrepancias en algunos aspectos entre las administraciones competentes. Nuestro papel es claro, queremos ser mediadores, catalizadores de acuerdos, y para ello fomentamos jornadas de debate siendo críticos con aquellas cuestiones que entendemos son mejorables, pero siendo constructivos aportando siempre alternativas desde el conocimiento y la sensatez. El objetivo final no es otro que allanarles al camino para que acuerden la mejor solución posible que responda a las necesidades reales de nuestra sociedad sin entrar en intereses particulares.

- ¿Hacia dónde quiere guiar el Colegio a las administraciones?, ¿Necesitan guía?

-Creo que sí, y no lo digo con afán crítico, lo digo como algo positivo. Nuestros políticos necesitan ser asesorados y quién mejor que una corporación de derecho público como el Colegio de Arquitectos que actúa desde el conocimiento, la responsabilidad y en defensa del interés general. De hecho, durante los últimos años, hemos asesorado a todas aquellas administraciones que nos han requerido.

-¿Cuál es la postura sobre la integración del ferrocarril del COAA?

-Nosotros planteamos varias consideraciones. La primera es la necesidad de que el modelo de integración urbana del ferrocarril debe ser planificado entre todos los agentes implicados con el máximo consenso posible y con vistas al futuro, teniendo en cuenta que no es una decisión que afecta exclusivamente a la capital, ya que la entendemos como una infraestructura de importancia metropolitana y provincial. Consideramos importante y estratégica la conexión con el Puerto, pero también la implantación de la red de cercanías y la posibilidad de incluir la conexión con la UAL. Estos dos últimos aspectos incidirían muy favorablemente en la movilidad de la ciudad. También entendemos que el PGOU es el documento fundamental, formando parte del plan estratégico, en la definición y gestión de las actuaciones que se programen.

-¿Dónde cree que debería ubicarse la estación de trenes?

-Hay que evaluar todos los factores que puedan aconsejar mantener la estación en su situación actual, teniendo en cuenta el espacio del que se dispone, o reubicarla más periférica, teniendo en cuenta su consideración como infraestructura provincial de intermodalidad.

-¿Cómo se articula una estación periférica y el ramal del Puerto; no sería seguir teniendo dividido el centro ciudad?

-Existen varias opciones de integración. La más dura, que exige una inversión económica muy importante, sería soterrar íntegramente ese ramal. Luego existen soluciones mixtas, soterrando en las zonas donde existen problemas de fractura urbana y social y planteando soluciones de superficie donde, técnica o económicamente, se viese una difícil viabilidad. Esta solución, a nuestro juicio, es la que mejor se adapta a las necesidades de la ciudad. De esta manera se podría soterrar gran parte del trazado haciendo que el tren emergiera justo antes de la redonda bajo el Cable Inglés para, a partir de ahí y hacia el Puerto, circular en superficie. La trinchera que originaría esta solución se ubicaría en el parque de la Estación y no generaría problemas de fractura urbana ya que coincide con la macro-manzana del antiguo "Toblerone" y el Colegio Mediterráneo. Respecto la movilidad, entendemos que la frecuencia del tráfico ferroviario de mercancías va a ser muy baja por lo que el corte puntual de la redonda bajo el Cable Inglés, único viario afectado, es asumible para la ciudad, sobre todo si se programan los tránsitos de trenes en horas de poco tráfico rodado. Otra opción sería ir a un modelo de integración blando más económico en el que el tren discurre en superficie pero con una plataforma que permita la circulación trasversal, tipo tranvía o tren ligero.

-¿Es posible una buena integración del Puerto-Ciudad con el ramal ferroviario?

-Sin duda, pero si no se hace bien puede afectar negativamente a la relación del Puerto con el Casco Histórico, algo que entiendo fundamental para su rehabilitación y revitalización. Si el paso de La Rambla se hace soterrado, el tren no debería emerger antes de llegar a la zona del puerto mercantil para no generar una trinchera que afectara a la franja del Puerto en contacto con el Casco Histórico. Esto implicaría el coste de pasar bajo la Rambla más el de continuar un kilometro más al oeste, como mínimo. Si el paso se hace en superficie con un modelo de integración blando se podría invertir el ahorro generado por esta solución en incluir una conexión tipo tranvía o tren ligero y conectar la zona oeste de la ciudad con la nueva estación y estudiar la posibilidad de hacerlo con la UAL siguiendo el modelo de Alicante.

-¿Va a formar parte el Colegio de Arquitectos del Puerto-Ciudad?

-Hace unas semanas nos reunimos conjuntamente con la anterior y actual Presidenta de la Autoridad Portuaria, Trinidad Cabeo y Mª Carmen Ortiz, en pleno proceso de cambio de cargo, para hablar del Puerto-Ciudad y ofrecernos a colaborar en este proyecto tan importante para la ciudad. Con esta reunión se pretendía darle continuidad a las propuestas de colaboración iniciadas por nuestro anterior Decano, Javier Hidalgo, y Trinidad Cabeo. Fue una reunión positiva y acordamos continuar desarrollando las propuestas.

-¿Cuáles son esas propuestas?

-Le planteamos la posibilidad que el Colegio de Arquitectos sea un laboratorio de ideas, un lugar para el encuentro ciudadano, un taller público de experimentación y mediación, un espacio de trabajo para cualquier persona que tenga interés en pensar, crear, investigar, compartir conocimientos y desarrollar proyectos aportando reflexiones y soluciones creativas acerca de la ciudad y su relación con el Puerto. La idea es que el Colegio de Arquitectos sea el primer nexo de unión Puerto-Sociedad Civil, planteando incluso la opción de que el Colegio tenga su sede física en el Puerto. La idea tuvo una gran acogida en su momento por Trinidad y Mª Carmen nos ha propuesto seguir desarrollándola para estudiar su encaje dentro del Puerto-Ciudad. Por otra parte, le hemos trasladado la necesidad de convocar un concurso público de ideas que definan las actuaciones en todo el frente marítimo en su contacto con la ciudad, desde los muelles de poniente hasta la playa de San Miguel.

-Posibles miembros del Puerto-Ciudad, pero aún no están en el Consejo de la Ciudad de Almería...

-Lo hemos solicitado formalmente varias veces. En un encuentro con el señor alcalde, don Ramón Fernández-Pacheco, con motivo de su ponencia en nuestro curso de verano sobre el Plan Director Estratégico para la Rehabilitación del Casco Urbano, le preguntamos por esta situación y nos indicó que estudiaría la manera de incluirnos. Estamos a la espera de una contestación formal.

-¿No podría tratarse de una reacción provocada por la denuncia del COAA sobre el Mesón Gitano?

-Entiendo que no, igual que tampoco entiendo que el Colegio de Arquitectos no esté en ese Consejo donde se van a tratar las estrategias de futuro para la ciudad y donde el urbanismo, las infraestructuras, la rehabilitación y la sostenibilidad serán claves, pudiendo aportar mucho en esos campos de conocimiento.

-A priori, con el Mesón y los recursos a pliegos de condiciones de varias licitaciones del Ayuntamiento, da la sensación de una postura beligerante por parte del Colegio…

-Cierto es que el Colegio ha sido y sigue siendo crítico con algunas propuestas del Ayuntamiento de Almería, igual que lo ha sido y lo es con las de otros ayuntamientos e instituciones de distinto color político, pero siempre lo hacemos en positivo, en defensa del interés general y proponiendo alternativas. Nuestro planteamiento es, y así se lo hacemos saber a todas las administraciones, la de establecer líneas de colaboración previas que eviten esta fricción y la pérdida de esfuerzos y eficacia en ambas partes. Por ejemplo, los pliegos de concursos de servicios de arquitectura pueden ser consensuados previamente a su publicación, y así se ha hecho con la última licitación de Almería XXI. O podemos colaborar en la elaboración de los pliegos, como en el concursos de Los Bajos y del Mercado de Roquetas de Mar.

-En esa línea de colaboración que alude, ¿cuál podría ser la participación del COAA en el Plan Estratégico de la Ciudad?

-La planificación requiere de muchas fases y en todas ellas el Colegio puede aportar su conocimiento y experiencia. Podríamos participar en las fases iniciales aportando datos estadísticos, analizándolos y diagnosticando. En una fase intermedia, fijando objetivos, concretando actuaciones y priorizándolas en el tiempo. En una fase final, podríamos ayudar en el desarrollo y gestión de las actuaciones. La realidad es que hasta ahora, en cuestiones de planificación estratégica en Almería, sólo se nos ha convocado para aportar ideas en las fases iniciales de análisis y diagnóstico de Almería 2020 aportando un documento muy completo redactado por el Grupo de Trabajo de Construcción Responsable del Colegio, desconociendo si sus consideraciones fueron tenidas en cuenta en la fijación de objetivos o actuaciones concreta. Tras varias peticiones, nunca se nos informó de lo redactado. En verdad no existe una participación real y es necesario un cambio. La participación no puede ser una firma en una hoja de asistencias que sirva a la administración de turno para justificar ante terceros que has dado la palabra a la sociedad civil. La participación real y útil es beneficiosa en estos procesos largos y complejos, ya que permiten a la sociedad asumirlos como propios.

-¿Cómo cree que se puede arbitrar el Plan Estratégico?

-Desde la participación experimentada y moderada, el debate sincero en busca de puntos en común y desde la colaboración y lealtad institucional entre administraciones. También desde el convencimiento y la constancia. Esto es una carrera de fondo donde tenemos que pensar más en qué le dejamos a nuestros hijos que en nosotros mismos. La ciudad es un organismo vivo y no puede respirar cada cuatro años en base a impulsos electorales. Es necesario pensar en el medio-largo plazo y ser muy generoso no esperando una recompensa inmediata al esfuerzo.

-Una de las últimas iniciativas anunciadas es la convocatoria de un concurso de ideas para la recuperación de microespacios del casco antiguo, ¿cómo y cuando? -Estamos ultimando el pliego. La idea es lanzarlo en cuanto lo tengamos terminado en las próximas semanas. Se va a proponer un ámbito de trabajo concreto del casco histórico donde los arquitectos puedan plantear, sus ideas y propuestas sobre espacios públicos, vacíos urbanos, calles, etc. con total libertad de manera que las propuestas surjan desde la creatividad y no desde otros condicionantes. Una vez entregadas, las propuestas se expondrán a la sociedad, se debatirán y se seleccionarán para poder trasladárselas a las administraciones competentes en busca de poder materializarlas. Es una experiencia nueva para Almería que esperamos tenga una gran acogida entre los arquitectos, ciudadanos y administraciones y poder hacer más ediciones en otras zonas de la ciudad. Recientemente se ha abierto la posibilidad de colaborar en este asunto con la Empresa Municipal Almería Turística.