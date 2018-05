Las redes sociales han movilizado a más de 18.900 personas. Todas ellas han firmado en change.org una petición para que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería rectifique en su idea de rediseñar una Plaza Vieja en la que se eliminen los árboles y de la que se traslade el monumento de Los Coloraos. Ayer, en torno a un millar (algo menos de media plaza) respondieron al llamamiento realizado por la Plataforma Plaza Vieja, creada para la ocasión con el fin de unir fuerzas para que el Ayuntamiento se replantee un proyecto que fue aprobado en pleno el pasado 4 de mayo con el respaldo del PP y Ciudadanos.

"Queremos sombra y no sombrillas", "Somos muchos, queremos pingurucho" o "Ni un árbol menos en Almería" fueron algunas de las proclamas lanzadas por los allí reunidos, entre los que se encontraban, además, representantes de partidos políticos como el PSOE, IU o Unidos Podemos, quienes desde un primer momento se han posicionado en contra de proyecto planteado por el equipo de gobierno.

La Plaza Vieja se ha visto envuelta, en las últimas fechas, en un reguero de polémica, de declaraciones tan a favor como en contra. Se han creado dos bandos, los que se sitúan en contra del traslado del pingurucho, algo en lo que el actual equipo de gobierno no acepta discusiones, ni la retirada de los árboles y los que apuesta por una plaza diáfana (en este caso liderados por el equipo de gobierno). En el primer frente se encuentra parte de la oposición en el Ayuntamiento (PSOE e IU) y un numeroso grupo de colectivos sociales, culturales, ecologistas y vecinales que se han acogido bajo la Plataforma Plaza Vieja, convocando la manifestación que se celebró en la tarde de ayer. Son Amigos de la Alcazaba, AC La Guajira, AV "La Traiña", FAVA Argar, AV Nuestra Señora de La Paz, AV "La Palmera", Foro Almería Centro, la Chanca Pescadería MH, AC La Oficina, AV Alborán, AV ARCA Jayrán, Grupo Ecologista Mediterráneo, Arriba Árboles, Ecologistas en Acción, Ciudad de Almería, AV "Casco Histórico" de Almería y Viva Almeria.

Todo estos han conseguido un gran apoyo en las redes sociales y ayer querían plasmarlo sobre el terreno, eso sí, con el fin de poner de manifiesto que esto no debe crear un conflicto. Se trata de opinar. "Creemos que se está utilizando el argumento de la Plaza Vieja para ponernos a unos frente a otros. Y creemos que se nos debe reconocer nuestro derecho a opinar sobre qué ciudad queremos", explicaba en su momento Magdalena Cantero, presidenta del Casco Histórico y portavoz de la plataforma.

Los motivos que el sector contrario esgrime se resume en palabras de Cantero: "Queremos disfrutar la Plaza Vieja, pero entendemos que no es la solución para revitalizar el Casco Histórico. Que se quede de manera diáfana no va a permitir la rehabilitar el barrio, requiere de otros elementos".

La Plataforma Plaza Vieja critica que el nuevo proyecto de la plaza del Ayuntamiento se haya llevado "a espaldas" de la población almeriense: "Tiene que haber consenso en cada cosa que se construya en las ciudades, tiene que haber flexibilidad, transparencia en la toma de decisiones. El problema real es que no se ha tenido en cuenta esta serie de principios. No se han compartido con ninguno de nosotros. Vemos bien esta ronda de conversaciones, pero creemos que han llegado tarde". En su línea se sitúa María Teresa Pérez, presidenta de Amigos de la Alcazaba, quien tras la manifestación de espera que el Ayuntamiento "escuche el clamor ciudadano", argumentando que "es la voluntad de los almerienses que sienten el patrimonio como suyo".

Además, apunta directamente hacia el monumento de Los Coloraos como el motivo real por el que el Consistorio quiere transformar la plaza: "El Ayuntamiento tiene el empeño de arrasar con lo que significa el monumento para esta plaza y no hay la más mínima voluntad del Ayuntamiento para dejarlo en su actual ubicación. Un símbolo de la libertad junto al Ayuntamiento, que es el sitio que le corresponde".

El Ayuntamiento inició hace algo más de semanas una ronda de contactos con estos colectivos. Su objetivo es hacerle ver que una plaza diáfana es beneficiosa para este espacio. Explican que ganará vida, entendiendo por ello más vida en forma de restauración y se ganará en belleza. Además, quieren hacer llegar que no van a hacer desaparecer por completo las zonas verdes. Es más, incluso podría aumentarse de acuerdo con los encuentros que se están manteniendo con los vecinos: "El proyecto no está acabado y lo hemos ido enriqueciendo, para eso estamos hablando con las asociaciones. Si hay que introducir más vegetación se introduce pero sin renunciar a que el protagonismo lo tengan los edificios, no los árboles. Igual hay que incrementar esas zonas vegetales contempladas".

En cuanto a los toldos, el Ayuntamiento ha especificado que en ningún momento se van a sustituir lonas artificiales por árboles. Habrá ocasiones eventuales, si se necesitase crear una sombra artificial, como ha pasado en otras ocasiones, dícese feria,

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco se muestra receptivo a los contactos y manifiesta que se pueden incorporar modificaciones al proyecto, aunque, al mismo tiempo, admite que hay aspectos con los que hay que ser consecuente. El regidor asegura que el Ayuntamiento será "flexible" en aras de alcanzar un consenso social que obtenga la "plaza de la concordia", esperará a que su equipo de gobierno finalice la ronda de contactos que están manteniéndose con diferentes colectivos sociales antes de introducir posibles cambios. Si bien, y dicho esto, advirtió de que ello no significa que "se vaya a tomar una decisión en concreto diferente a la hemos tomado ya".

"Si al final se entiende que la vegetación puesta en el proyecto hay que modificarla en algo, porque eso va a conseguir unir a la gente, se hará sin ningún tipo de problema", explicaba el alcalde, a lo que añade que en su discurso que "no estoy diciendo que tras esa ronda se vaya a tomar una decisión en concreto diferente a la que hemos tomado ya".