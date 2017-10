Rajoy espera la declaración de independencia para elegir una de sus cartas

El Gobierno tiene sobre la mesa diferentes respuestas para hacer frente a una posible declaración de independencia de Cataluña por parte del Parlamento autonómico, aunque algunos partidos, caso de Ciudadanos, y dirigentes del PP y también del PSOE se preguntan por qué esperar a ese nuevo hito del independentismo. De momento, el Govern está retrasando la proclamación oficial de los resultados del referéndum, que abriría un plazo de 48 horas para reunir al Parlament, según la ley aprobada por la Cámara. Carles Puigdemont pensaba que el pleno se convocaría para mañana, pero entre los independentistas hay discrepancias. Una parte del PDeCAT, liderado por su secretaria general, no desea esta proclamación, mientras que la Asamblea Nacional de Cataluña, influenciada ahora por la antigua Convergència desde que Carme Forcadell dejó su liderazgo, se está inclinando por buscar una negociación. Sólo estas discrepancias explican la demora de la publicación de los datos.

Pero, antes o después, el Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con varias vías para frenar la insurrección. El objetivo de cualquiera de ellos, según varias fuentes consultadas en el PP y en el PSOE, sería intervenir parte de la Generalitat y convocar elecciones autonómicas en Cataluña en el plazo de unos meses. De este modo, los catalanes podrían decidir con plenas garantías democráticas cuál es su futuro. Una victoria separatista llevaría al Gobierno a una negociación sin renunciar a la unidad de España.

Si se aplicara el 155, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, asumiría el controlLa ANC, influenciada por la antigua CDC, se inclina ahora por buscar una negociación

La primera vía, la más política e institucional, es el artículo 155 de la Constitución. El precepto permite al Gobierno tomar las decisiones convenientes si hay una comunidad autónoma que realiza actos en contra del interés general. No hay dudas de que la Generalitat ha cruzado todas las líneas que hacen posible esta aplicación, aunque los juristas del Gobierno tienen dudas sobre cómo llenar el vacío normativo que abriría una intervención. Para su aprobación, basta un aviso y la mayoría absoluta del Senado. El PP la tiene, y en el PSOE no rechazan del todo esta medida, aunque hay dudas entre sus dirigentes. El artículo es versátil, no tiene por qué significar una intervención absoluta, se puede asumir el control de los Mossos, convocar a las autonómicas y dejar al Gobierno de Puigdemont en funciones. En ese caso, el delegado del Gobierno en la zona, Enric Millo, asumiría el control hasta las elecciones.

La segunda es la aplicación de la situación de "interés general" contemplada en la Ley de Seguridad Nacional. Su ventaja es que puede aprobarse mediante un real decreto ley una serie de intervenciones para "garantizar la defensa nacional". Esta es la opción que más gusta al PSOE, aunque se opuso a esta modificación legal cuando fue aprobada.

Y queda otra vía, que es la suspensión del presidente Carles Puigdemont y de otros consejeros por parte del Tribunal Constitucional al constatar que no cumple sus mandatos judiciales.

En cualquiera de los casos, se trataría de intervenir de modo parcial al Gobierno autonómico para calmar y llevar a la comunidad a unas elecciones autonómicas, a las que también se podrían oponer los partidos independentistas, pero entonces perderían su reclamación del llamado derecho a decidir.