Rebajas de última hora

El Mercado Central ya abre por las tardes. Almería capital se ha sumado, desde ayer, a la nómina de (grandes) ciudades que le otorgan a este espacio un significado más amplio. Ayer fueron una veintena los comerciantes que decidieron abrir sus puestos al público -en torno a una cuarta parte del total-. Aun así, el Ayuntamiento espera aumentar la cifra y ya ha anunciado medidas especiales para quien decida hacerlo, concretamente una bonificación del 50% en las tasas. "Aquellos que deciden y crear puestos de trabajo merecen un respaldo, un incentivo económico", explica Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de la capital, argumentando que desde el Consistorio son conscientes de que abrir por la tarde supone un coste y que muchos negocios se verán obligados a contratar a gente. "El Ayutnamiento quiere ayudarles aliviando ese coste", subraya.

La bonificación se hará efectiva durante el primer trismestre de 2018, una vez se haya modificado la ordenanza reguladora y haya sido aprobada tras su exposición pública. En la actualidad, el Ayuntamiento tiene comprometida una rebaja fiscal del 5% de la tasa lineal para todos los puestos que se aplicará independientemente del horario de apertura.

En algunos casos, la rebaja de tasas del 50% supondrá el ahorro desde hasta 3.400 euros al año, caso de aquellos que tienen adjudicada una barraca de carne 'CPE' en la primera planta y de entorno a 2.200 euros a los puestos 'SP5' que se encuentran en el sótano (aunque hay que tener en cuenta que hay una docena de niveles de tasas que van desde los 92 hasta los 543 euros mensuales). Ahí están localizados los pescaderos, aunque ninguno de ellos se ha sumado a la iniciativa. De momento, no tienen pensado abrir por las tardes. "La invitación a abrir ha sido extensiva a todos los puestos. Si han decidido no abrir en primera instancia sus motivos tendrán. Como me decían los comerciantes como los que he tenido la oportunidad de hablar, la competencia ahí fuera es muy grande y los supermercados cada vez son más competivivos en temas de horarios", explica el alcalde.

Sí que abrieron puestos de frutas y verduras, cárnicas o la propia cafetería, quizás, porque debido a las características de sus productos, estos están más expuestos a ser visitados por los almerienses durante las tardes, aunque, sin duda, todo es acostumbrarse y crear un hábito entre los ciudadanos. De ser así, posiblemente la idea de abrir el Mercado Central por las tardes perdure y gane entero, si no sucede, habrá que replantearse la fórmula que ayer vio la luz.

La apertura del edificio por las tardes trae consigo una serie de actividades dinamizadoras. Ya está situado Papa Noel y ayer cantó un coro gospel y hubo una actuación de baile infantil. EStas durarán hasta después de Reyes ¿Y después? Ramón Fernández-Pacheco área de comercio se está trabajando en un plan de dinamización para todo el año. "Este espacio tiene que convertirse en lo que son los mercados centrales en todas las grandes ciudades. Son elementos de consumo pero también son edificios con focos de atracción turística", argumenta Pacheco.

Además, todo el que compre durante las tardes tiene una hora de parking gratis y en pocos días quedará establecida una red wifi abierta.

Las opiniones relevantes son las de aquellos que se han animado a abrir por las tardes y sus por qués: "La iniciativa está bien siempre y cuando la gente acompañe. Aquí en Almería la gente no sale a comprar por la tarde y hay que animarla a que lo haga", cuenta Francisco Martínez, de la jamonería C-2.

Ángel, de La Selecta, explica que "el mercado tradicionalmente ha tenido un tipo de público pero hay que adaptarse a los tiempos".

" Ayer nos dieron la noticia de la rebaja, a mi me parece fenomenal, el 50% es justo la mitad de lo que estamos pagando, es un dinero que al final de año hay que tenerlo muy en cuenta", sentencia Antonio Roque, 'Aceitunero hijo'.