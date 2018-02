Reclaman instalaciones dignas para acoger a los rescatados de las pateras

Aún más, en el estudio realizado bajo el epígrafe "Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", Fernández Marugán aconseja "la previsión de dependencias que estén dotadas de los servicios imprescindibles" en Almería. Detalla, en este sentido, que "el grosor de las colchonetas es igual al que se utilizan habitualmente en las comisarías", y los detenidos deben "pernoctar o sentarse en el suelo" dado que no hay espacio suficiente para colocarlas. "Hay menores que llegan a estar más de 30 horas entre la entrada y la salida, conforme al Libro Registro de Actuaciones con Menores e Incapaces en Situación de Riesgo", denuncian también los técnicos sobre estas instalaciones. Añade que la UPR de la Policía Nacional es la que se ocupa de la recepción y asistencia a los detenidos y "no cuenta con una preparación específica en materia de atención a personas migrantes (rudimento de idiomas, conocimientos de legislación de extranjería, etcétera)".

Repatriación a Argelina con diversas irregularidades

En noviembre de 2017 el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, pudo asistir a un dispositivo de repatriación por el que se trasladó desde Almería a Orán (Argelia) a extranjeros rescatados de pateras. Señala en su informe que "la materialización de la repatriación no se había notificado en un plazo razonable a las personas que iban a ser devueltas" y añade que "la carencia de intérprete impide una adecuada comunicación con las personas repatriadas, al no ser posible conocer sus demandas y necesidades durante el operativo o una interlocución eficaz en episodios de alteraciones". Precisa además que "el operativo no contaba con servicio médico propio" y que "el viaje completo esposado o enlazado con otra persona impide que las personas repatriadas puedan hacer sus necesidades fisiológicas de manera digna". Asimismo afirma que "la documentación obrante en los expedientes personales de las personas repatriadas solamente contenía los documentos exigidos por las autoridades argelinas, sin que se incluyeran otros documentos jurídicos o sanitarios" y que "el personal de la Unidad de Intervención Policial (UIP) no portaba su placa identificativa", así como que "la presencia de insectos en los camarotes ocupados por los funcionarios de policía constituye un riesgo en las condiciones de salubridad de su actividad laboral".